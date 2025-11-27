▲ Esta mañana, los bomberos continuaron las labores para detener el incendio y rescatar a los sobrevivientes en los ocho edificios del conjunto de viviendas. Foto Ap

Reuters, Xinhua Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 27

Hong Kong. Al menos 36 personas murieron y 279 estaban desaparecidas ayer después de que el incendio más letal en Hong Kong en tres décadas arrasó torres residenciales de gran altura cubiertas con andamios de bambú inflamables, informaron las autoridades.

El presidente de China, Xi Jinping, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con los afectados, e instó a que se realicen todos los esfuerzos para extinguir el fuego y minimizar las víctimas y pérdidas.

Más de 10 horas después de que empezó el incendio, que afectó siete de los ocho edificios del complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, las llamas y el denso humo seguían envolviendo las torres de 32 pisos, mientras los equipos de rescate trabajaban en el lugar y los conmocionados habitantes observaban en las inmediaciones.

Al cierre de esta edición, en la mañana de este jueves, los rescatistas seguían sacando a residentes de los edificios en llamas.

Andamios de bambú avivaron las llamas

Pese a que la causa del incendio no estaba clara, el fuego fue avivado por la malla verde de construcción y los andamios de bambú que el gobierno empezó a retirar hace meses por motivos de seguridad. La policía informó de la detención de tres sospechosos.

Los bomberos, que trabajaron durante toda la noche, tuvieron dificultades para llegar a los pisos superiores del complejo de viviendas Wang Fuk Court, que cuenta con 2 mil apartamentos repartidos en ocho bloques, debido al intenso calor. Un residente apellidado Wong, de 71 años, rompió a llorar al relatar que su mujer estaba atrapada en uno de los edificios.