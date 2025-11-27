▲ Un instructor francés enseña a jóvenes el manejo de un rifle, como parte del servicio militar que el gobierno de París busca volver a instaurar ante lo que considera la amenaza rusa en el continente europeo. Foto Afp

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 26

Moscú. El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, no quiso comentar este miércoles el contenido de su conversación telefónica con Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, cuya transcripción –como ocurrió con un diálogo entre este mismo funcionario y Kiril Dmitriev, representante de la presidencia rusa para inversiones extranjeras– fue difundida por la agencia Bloomberg, sin citar la fuente de la filtración, pero sí dejó en claro que, en su opinión, ninguno de los participantes estaría interesado en hacer que el diálogo sea del dominio público.

La noticia sobre la filtración alcanzó a Ushakov en Kirguistán, donde acompaña al presidente Vladimir Putin en una visita oficial previa a la cumbre de este jueves de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (alianza militar que forman Rusia y algunos países de la antigua Unión Soviética) y de inmediato contestó las preguntas del enviado del diario ruso Kommersant sobre el tema.

“Con frecuencia hablo con el enviado especial de Estados Unidos (Witkoff), pero no voy a comentar la transcripción”, señaló Ushakov y reveló que a veces no utiliza canales secretos de comunicación, dando a entender que la conversación que llegó a manos de Bloomberg se hizo a través de WhatsApp.

“Al parecer es posible intervenir y filtrar las conversaciones, pero en este caso no creo que ninguno de los participantes estuviera interesado en difundir su contenido porque de qué diálogo confidencial se puede hablar si uno de los interlocutores saca lo tratado a la luz pública”, reflexiono Ushakov.

El funcionario ruso está convencido de que Witkoff no filtró la conversación y, al recordar el episodio que hizo dimitir a Michael Flynn como consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, después de que se difundió una conversación suya con el entonces embajador ruso en Washington, Serguei Kisliak, dio a entender que el actual enviado especial de Trump tiene enemigos dentro de la administración estadunidense interesados en apartarlo de las negociaciones de paz.

En síntesis, las transcripciones publicadas por Bloomberg, que se pueden consultar en su versión de pago, revelan que Witkoff sugiere a Ushakov cómo ganarse la benevolencia del presidente Donald Trump, cuándo debe telefonearle el mandatario ruso Vladimir Putin y qué debe decirle un día antes de que el gobernante ucranio, Volodymir Zelensky, visite la Casa Blanca.

En la otra conversación, Ushakov y Dmitriev hablaron de cómo hacerle llegar a Witkoff una lista de exigencias del Kremlin para que éste las presente como un borrador de plan de paz de Trump, aunque son conscientes de que pueden ser modificadas en el proceso de discusión al interior de la Casa Blanca.

Dmitriev comentó entonces que pronto le entregaría a Witkoff una lista de demandas rusas para terminar la guerra en Ucrania. “Y (esperemos) que ellos la presenten como suya. Creo que no tomarán completa nuestra versión, pero sí harán un texto lo más cercano a la posición de Rusia”.

El representante de Putin para inversiones extranjeras simplemente afirmó que su conversación con Ushakov era un “fake” (falsa).

A raíz de la publicación de Bloomberg, tanto en el Congreso como en los medios de comunicación estadunidenses, no pocas voces, incluso de políticos republicanos, pidieron el cese inmediato de Witkoff. Unos lo consideran incompetente, otros casi un traidor al servicio del Kremlin, pero Trump, el destinatario de las críticas a su subordinado, refrendó el respaldo a su amigo:

“Precisamente así se desempeñan los especialistas en cerrar tratos. Es una práctica estándar, en la cual se tiene que ‘vender’ la idea de la paz a ambas partes. Tiene que decir: ‘miren, esto es lo que quieren ellos’, tiene que convencerlos. Pienso que él dice lo mismo a Ucrania porque cada parte tiene que hacer concesiones y recibir algo a cambio”, explicó el mandatario estadunidense, en su primer comentario sobre las conversaciones filtradas.

La primicia de Bloomberg se conoció el mismo día que Trump anunció que Witkoff viajará la semana entrante a Moscú para intentar convencer a Putin de que acepte una versión final del borrador de paz del presidente de Estados Unidos, quien ahora comenta que tiene 22 puntos y ya no 28 en la versión inicial, ni 19 como sostiene Kiev.