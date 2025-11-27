Afp

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 25

París. La Corte de Casación francesa confirmó ayer la condena contra el ex presidente Nicolás Sarkozy por beneficiarse de financiamiento ilegal durante su campaña electoral de 2012, un caso diferente al que lo llevó a prisión este año.

Sarkozy, de 70 años, fue condenado en apelación el 14 de febrero de 2024 a 12 meses de prisión, de los cuales seis meses de obligado cumplimiento, por beneficiarse como candidato a su relección de un financiamiento político ilegal.

El ex dirigente “toma nota del rechazo de su recurso, tal y como siempre ha hecho con las decisiones dictadas en su contra”, escribieron sus abogados.

Doble facturación

Las investigaciones revelaron que se creó un sistema de doble facturación para ocultar el aumento de los gastos de su fallida campaña, que fueron casi el doble del límite autorizado de 26 millones de dólares.

El sistema atribuía a su entonces partido conservador Unión por un Movimiento Popular (UMP) una gran parte del costo de los mítines, bajo el pretexto de convenciones ficticias. Sarkozy siempre ha rechazado cualquier “responsabilidad penal” en este caso.