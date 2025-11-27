Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 25

Lima. Un tribunal de Perú condenó ayer a 14 años de prisión al ex presidente Martín Vizcarra tras considerar que recibió sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador de la región Moquegua, en el sur del país, y lo inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos.

El ex mandatario (2018-2020) fue trasladado al penal de Barbadillo, en el distrito de Corrillos, el cual es exclusivo para ex jefes de Estado, ya que la condena es efectiva y de ejecución inmediata.

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, expresó el ex mandatario en la red social X.

Así lo manifestó en referencia a la candidatura presidencial de su hermano por su partido, Perú Primero, de cara a las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

El ex gobernante cuestionó de esa manera a los grupos políticos que controlan el Congreso, que son de derecha y entre los cuales pesa la fuerza del fallecido antiguo presidente Alberto Fujimori (1990-2000) a la que se enfrentó en su administración.

El abogado de Vizcarra anunció que apelará del fallo y pedirá que se revalúe la ejecución inmediata de la sentencia ante una instancia superior.