Lima. Un tribunal de Perú condenó ayer a 14 años de prisión al ex presidente Martín Vizcarra tras considerar que recibió sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador de la región Moquegua, en el sur del país, y lo inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos.
El ex mandatario (2018-2020) fue trasladado al penal de Barbadillo, en el distrito de Corrillos, el cual es exclusivo para ex jefes de Estado, ya que la condena es efectiva y de ejecución inmediata.
“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, expresó el ex mandatario en la red social X.
Así lo manifestó en referencia a la candidatura presidencial de su hermano por su partido, Perú Primero, de cara a las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
El ex gobernante cuestionó de esa manera a los grupos políticos que controlan el Congreso, que son de derecha y entre los cuales pesa la fuerza del fallecido antiguo presidente Alberto Fujimori (1990-2000) a la que se enfrentó en su administración.
El abogado de Vizcarra anunció que apelará del fallo y pedirá que se revalúe la ejecución inmediata de la sentencia ante una instancia superior.
El cuarto juzgado penal colegiado nacional concluyó que Vizcarra recibió pagos ilegales de empresas a cambio de adjudicarles contratos para un proyecto de irrigación y la construcción de un hospital, dos de las obras más importantes ejecutadas durante su gestión como gobernador regional (2011-2014).
Vizcarra estaba acusado de haber recibido unos 611 mil dólares en sobornos durante su gestión. Dos empresarios aseguraron durante el proceso judicial que le pagaron para conseguir contratos. La fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión para el ex mandatario, que se declaró inocente.
El tribunal ordenó a Vizcarra y a las empresas implicadas una reparación civil de 692 mil 763 dólares.
Vizcarra llegó a la presidencia luego de la renuncia de Pablo Kuczynski (2016-2018), de quien era vicepresidente.
Otros ex gobernantes actualmente en prisión son Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo, depuesto en un golpe de Estado parlamentario (2021-2022). Fujimori estuvo preso por más de 15 años, fue liberado en 2023 y murió al año siguiente, a los 86 años.