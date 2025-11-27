Justifica el presidente de la isla que es para reforzar la lucha contra el narcotráfico
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 25
Santo Domingo. República Dominicana autorizó ayer a Estados Unidos a utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas en medio del despliegue militar de Washington en el Caribe, luego de que el presidente de la isla, Luis Abinader, se reunió con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico en la región, cerca de las costas de Venezuela.
“Hemos acordado con Estados Unidos ampliar temporalmente la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico”, anunció Abinader tras reunirse con Hegseth.
En ese marco, el presidente dominicano anunció que “hemos autorizado a Estados Unidos, por un plazo limitado, el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el aeropuerto internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico”.
Hegseth afirmó que Estados Unidos busca permitir nuevos despliegues de soldados y aviones para combatir el narcotráfico. “Quiero que quienes observan la explosión de las embarcaciones narcoterroristas entiendan que nos tomamos esta misión muy en serio”, advirtió Hegseth.
Señaló que Estados Unidos está listo para “pasar a la ofensiva” y “cambiar la dinámica de toda la región. Espero que los narcoterroristas reciban este mensaje de que nos estamos asociando con más países y sumando elementos para detenerlos”, amenazó.
Estados Unidos movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo y desplegó buques de guerra y aviones caza con el argumento de combatir el narcotráfico, pero Venezuela denuncia que es un pretexto para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Washington ha atacado a una veintena de lanchas que, sin presentar pruebas, ha acusado de transportar drogas, desde septiembre, y ha matado a unas 83 personas.
Trump se entromete en elección de Honduras
Al incrementar su presión a América Latina, el presidente estadunidense, Donald Trump, llamó a los hondureños para que voten por el candidato derechista del Partido Nacional, Nasry Tito Asfura, y ex alcalde de Tegucigalpa, en los comicios presidenciales del domingo, ya que “la democracia está en juego”.
El jefe de la Casa Blanca señaló en Truth Social: “(el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro y sus narcoterroristas amenazan con tomar el control de Honduras, como lo han hecho con Cuba y Nicaragua”.
Criticó a Rixi Moncada, del partido gobernante de Izquierda Libre, “quien expresó que Fidel Castro es su ídolo”, y acusó a Salvador Nasralla , del centrista Partido Liberal, de “ser un anticomunista cuyo propósito es dividir el voto de Asfura”.
“Muchas gracias por el apoyo presidente Donald Trump (...) Estamos firmes para defender nuestra democracia, la libertad y los valores que hacen grande nuestro país”, respondió Asfura, en sus redes sociales.
El gobierno de Guatemala confirmó que un equipo de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos colabora en las tareas de recaptura de 15 de los 20 pandilleros de Barrio 18 que se fugaron de una prisión el mes pasado.
El ministro de Gobernación, Marco Villeda , acompañado por el presidente Bernardo Arévalo, reveló en que el Grupo Vulcano de la FBI llegó la semana pasada como ayuda solicitada por Guatemala y que sus funciones son solamente de análisis de la situación y diseño de estrategias y no operativas.