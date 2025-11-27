▲ Un avión de combate despega del portaviones más grande del mundo, Gerald Ford, que se encuentra en el Caribe como parte del despliegue del Pentágono en la región. Foto Marina de EU

Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 25

Santo Domingo. República Dominicana autorizó ayer a Estados Unidos a utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas en medio del despliegue militar de Washington en el Caribe, luego de que el presidente de la isla, Luis Abinader, se reunió con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico en la región, cerca de las costas de Venezuela.

“Hemos acordado con Estados Unidos ampliar temporalmente la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico”, anunció Abinader tras reunirse con Hegseth.

En ese marco, el presidente dominicano anunció que “hemos autorizado a Estados Unidos, por un plazo limitado, el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el aeropuerto internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico”.

Hegseth afirmó que Estados Unidos busca permitir nuevos despliegues de soldados y aviones para combatir el narcotráfico. “Quiero que quienes observan la explosión de las embarcaciones narcoterroristas entiendan que nos tomamos esta misión muy en serio”, advirtió Hegseth.

Señaló que Estados Unidos está listo para “pasar a la ofensiva” y “cambiar la dinámica de toda la región. Espero que los narcoterroristas reciban este mensaje de que nos estamos asociando con más países y sumando elementos para detenerlos”, amenazó.

Estados Unidos movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo y desplegó buques de guerra y aviones caza con el argumento de combatir el narcotráfico, pero Venezuela denuncia que es un pretexto para derrocar al presidente Nicolás Maduro.