Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 24

Atlanta. Un juez desestimó ayer, a pedido de un fiscal, un caso de larga data contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que acusaron al mandatario de intentar revertir los resultados de las elecciones en el estado de Georgia, en 2020.

Pete Skandalakis, director ejecutivo del Consejo de Fiscales de Georgia, asumió el caso a principios de este mes, luego de que la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, fue removida por una “apariencia de impropiedad” creada por una relación romántica con el investigador especial, Nathan Wade, que eligió para liderar el caso.

Skandalakis instó al juez del condado de Fulton, Scott McAfee, a cerrar el caso al argumentar que cae en jurisdicción federal y no estatal. Tras la petición del fiscal, el juzgador emitió una orden que desestimó el caso en su totalidad.

Trump consideró que “la ley y la justicia” triunfaron. “Esta farsa ilegal, inconstitucional y antiestadunidense fue perpetrada contra nuestra nación por Fani y su amante de bajo coeficiente intelectual, Nathan Wade, bajo la dirección del corrupto Joe Biden y sus ‘agentes’. Este caso nunca debió haberse presentado”, aseveró el magnate.

Arremete contra periódico

Trump enfureció por un artículo publicado por The New York Times que señaló los crecientes signos de fatiga en el mandatario desde su regreso al poder, en enero pasado. El jefe de la Casa Blanca aseguró que “desborda energía” y calificó a la autora de la nota de “fea”.

“Nunca he trabajado tanto en mi vida. Sin embargo, a pesar de todo esto, los lunáticos de la izquierda radical en el Times, que pronto cerrará, hicieron un artículo en mi contra diciendo que quizá estoy perdiendo mi energía, a pesar de los hechos que muestran exactamente lo contrario”, afirmó.