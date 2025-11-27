Niega signos de fatiga que divulgó The New York Times
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 24
Atlanta. Un juez desestimó ayer, a pedido de un fiscal, un caso de larga data contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que acusaron al mandatario de intentar revertir los resultados de las elecciones en el estado de Georgia, en 2020.
Pete Skandalakis, director ejecutivo del Consejo de Fiscales de Georgia, asumió el caso a principios de este mes, luego de que la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, fue removida por una “apariencia de impropiedad” creada por una relación romántica con el investigador especial, Nathan Wade, que eligió para liderar el caso.
Skandalakis instó al juez del condado de Fulton, Scott McAfee, a cerrar el caso al argumentar que cae en jurisdicción federal y no estatal. Tras la petición del fiscal, el juzgador emitió una orden que desestimó el caso en su totalidad.
Trump consideró que “la ley y la justicia” triunfaron. “Esta farsa ilegal, inconstitucional y antiestadunidense fue perpetrada contra nuestra nación por Fani y su amante de bajo coeficiente intelectual, Nathan Wade, bajo la dirección del corrupto Joe Biden y sus ‘agentes’. Este caso nunca debió haberse presentado”, aseveró el magnate.
Arremete contra periódico
Trump enfureció por un artículo publicado por The New York Times que señaló los crecientes signos de fatiga en el mandatario desde su regreso al poder, en enero pasado. El jefe de la Casa Blanca aseguró que “desborda energía” y calificó a la autora de la nota de “fea”.
“Nunca he trabajado tanto en mi vida. Sin embargo, a pesar de todo esto, los lunáticos de la izquierda radical en el Times, que pronto cerrará, hicieron un artículo en mi contra diciendo que quizá estoy perdiendo mi energía, a pesar de los hechos que muestran exactamente lo contrario”, afirmó.
El republicano es la persona de mayor edad que ha asumido la presidencia de Estados Unidos, y el trabajo claramente ha tenido un impacto en él desde que comenzó su segundo mandato en enero, pero aseguró que recientemente se sometió a un “examen físico perfecto y una prueba cognitiva integral (‘que aprobé con éxito’)”.
Familiar de Leavitt fue detenida por el ICE
Agentes del Centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a Bruna Ferreira, madre de un sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
La mujer sigue bajo custodia del ICE dos semanas después de ser arrestada mientras se dirigía a recoger a su hijo, cuyo padre es el hermano de la vocera.
El menor no ha tenido la oportunidad de hablar con su madre desde que fue detenida, informó Michael Leavitt.
Ferreira, de nacionalidad brasileña. gozaba de la protección del programa Daca, que aplica a quienes llegaron al país siendo niños.
Aumentan tarifas a turistas de otras naciones
El Servicio de Parques Nacionales anunció que los millones de turistas extranjeros que visitan los parques de Estados Unidos cada año tendrán que pagar 100 dólares adicionales para ingresar a algunos de los lugares más populares, excluyéndolos de los días de entrada gratuita que estarán reservados para los estadunidenses.
El cambio de precios afectará a 11 parques, incluidos el Gran Cañón, Yellowstone y Yosemite, según el Departamento del Interior.
A partir del 1 de enero, el precio del pase anual para turistas extranjeros aumentará a 250 dólares, mientras para los residentes el costo permanecerá en 80 dólares.