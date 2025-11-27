El ataque, un crimen a la humanidad, afirma
Amenaza con expulsar a “todo extranjero que no aporte nada al país” // Los efectivos, graves
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 24
Washington. Al calificar anoche como “un crimen contra la humanidad” el ataque a tiros contra dos guardias nacionales en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el envío de otros 500 efectivos de ese cuerpo a la capital del país, y amenazó con expulsar a “cualquier extranjero que no aporte nada” a la nación.
El ataque a los guardias, que están en condición crítica, ocurrió en la esquina de las calles 17 y H, en el cuadrante noroeste de la ciudad, a dos cuadras de la Casa Blanca.
“Este atroz atentado fue un acto de maldad, de odio y de terror. Fue un crimen contra toda nuestra nación, contra la humanidad”, aseguró el mandatario, quien se ha negado a reconocer como genocidio el asesinato de unos 100 mil palestinos a manos de Israel, en dos años de guerra en Gaza, como señaló antier el Instituto Max Planck, con sede en Alemania.
“Como presidente estoy decidido a asegurar que el animal que perpetró esta atrocidad pague el precio más alto posible”, aseveró Trump al reiterar un mensaje que emitió horas antes en sus redes sociales.
Agregó que “no vamos a tolerar este tipo de ataques contra el orden público por personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”.
El autor, un migrante afgano
Manifestó que el atacante es un migrante de nacionalidad afgana. Aseveró que Afganistán es “un infierno en la tierra” y acusó a su antecesor, el demócrata Joe Biden, de permitir el ingreso del individuo en septiembre de 2021, “en esos infames vuelos de los que todos hablaban”.
Biden ordenó el retiro de las tropas estadunidenses de esa nación asiática tras 20 años de ocupación. El repliegue, que comenzó en mayo de 2021, concluyó en agosto de ese año de forma caótica.
Trump anunció en su mensaje anoche que se va a “rexaminar a cada extranjero” que haya entrado procedente de Afganistán, y advirtió que tomará “todas las medidas necesarias para asegurar la expulsión de cualquier enemigo extranjero, de cualquier país, que no aporte beneficios”.
Antes, el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, confirmaron que los guardias sobrevivieron y se encuentran hospitalizados en estado crítico. Según Bowser se trató de un “ataque directo”.
La presencia de tropas federales en Washington alimentó una batalla judicial y un debate de política pública más amplio sobre el uso de las fuerzas armadas por parte del gobierno para combatir lo que la administración Trump describe como “un problema de delincuencia fuera de control”, sin aportar evidencias.
Actualmente hay 2 mil 188 efectivos asignados a la fuerza de tarea conjunta que opera en la capital, según la actualización más reciente del gobierno.
Inicialmente circularon versiones de que los militares atacados habían fallecido, pero Patel desmintió el reporte y aseguró que están vivos, aunque en condición crítica.
El sospechoso de haber iniciado los disparos, que fue detenido, también recibió un disparo que no causó heridas potencialmente mortales, indicó una fuente a Ap. Uno de los elementos recibió un disparo en la cabeza.
Jeffery Carroll, subdirector ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana, indicó que el tirador “apareció en la esquina” e “inmediatamente comenzó a disparar un arma de fuego” contra las tropas, según un video revisado por la policía.
Carroll señaló que la Guardia Nacional en el área escuchó los disparos y respondió de inmediato, por lo que pudieron “retener al sospechoso después de que le dispararon.
“Parece ser un pistolero solitario que levantó un arma y tendió una emboscada a estos miembros de la Guardia Nacional”, detalló.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, elogió la decisión de Trump de aumentar el despliegue de tropas en la capital.
“La Guardia Nacional ha realizado una labor heroica este año, trabajando sin descanso para que la capital de nuestra nación vuelva a ser segura. Estamos eternamente agradecidos”, puntualizó.