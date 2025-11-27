▲ Washington es vigilada por 2 mil 188 efectivos federales, que, según el mandatario estadunidense, combaten los altos índices de criminalidad. Foto Ap

Ap, Afp, Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 24

Washington. Al calificar anoche como “un crimen contra la humanidad” el ataque a tiros contra dos guardias nacionales en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el envío de otros 500 efectivos de ese cuerpo a la capital del país, y amenazó con expulsar a “cualquier extranjero que no aporte nada” a la nación.

El ataque a los guardias, que están en condición crítica, ocurrió en la esquina de las calles 17 y H, en el cuadrante noroeste de la ciudad, a dos cuadras de la Casa Blanca.

“Este atroz atentado fue un acto de maldad, de odio y de terror. Fue un crimen contra toda nuestra nación, contra la humanidad”, aseguró el mandatario, quien se ha negado a reconocer como genocidio el asesinato de unos 100 mil palestinos a manos de Israel, en dos años de guerra en Gaza, como señaló antier el Instituto Max Planck, con sede en Alemania.

“Como presidente estoy decidido a asegurar que el animal que perpetró esta atrocidad pague el precio más alto posible”, aseveró Trump al reiterar un mensaje que emitió horas antes en sus redes sociales.

Agregó que “no vamos a tolerar este tipo de ataques contra el orden público por personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”.

El autor, un migrante afgano

Manifestó que el atacante es un migrante de nacionalidad afgana. Aseveró que Afganistán es “un infierno en la tierra” y acusó a su antecesor, el demócrata Joe Biden, de permitir el ingreso del individuo en septiembre de 2021, “en esos infames vuelos de los que todos hablaban”.

Biden ordenó el retiro de las tropas estadunidenses de esa nación asiática tras 20 años de ocupación. El repliegue, que comenzó en mayo de 2021, concluyó en agosto de ese año de forma caótica.

Trump anunció en su mensaje anoche que se va a “rexaminar a cada extranjero” que haya entrado procedente de Afganistán, y advirtió que tomará “todas las medidas necesarias para asegurar la expulsión de cualquier enemigo extranjero, de cualquier país, que no aporte beneficios”.