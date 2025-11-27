Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 30
La embajada de Estados Unidos advirtió ayer a sus ciudadanos y empleados gubernamentales de una serie de asaltos registrados en la autopista 85D, en las inmediaciones de Monterrey, Nuevo León, aparentemente dirigidos en específico contra vehículos que portan placas foráneas o extranjeras.
En una alerta emitida en sus canales oficiales, la embajada señaló que su consulado general en Monterrey “tiene conocimiento de varios robos recientes” en los que grupos armados obligan a los automovilistas a orillarse para despojarlos de sus pertenencias.
Según el gobierno estadunidense, las víctimas han descrito el modus operandi señalando que fueron interceptadas por un automóvil con luces parpadeantes, lo cual daba “la apariencia de una parada de tráfico autorizada hasta que los agresores salieron del vehículo”. Medios locales han corroborado esta situación, reportando un “aumento percibido en la actividad delictiva” a lo largo de dicha vía, señaló la embajada.
Agregó que “las autoridades locales han indicado que estos grupos armados parecen tener como objetivo vehículos con placas foráneas y extranjeras”.
Estos incidentes “ocurrieron durante las horas de media mañana”, añadió la embajada, por lo que resaltó “la necesidad de mantener un estado de alerta elevado al viajar por esta ruta en cualquier momento del día”. Adicionalmente, subrayó que “los empleados del gobierno estadunidense tienen limitado viajar entre ciudades sólo durante las horas de luz”.
Pidió limitar los viajes innecesarios, evitar transitar con grandes cantidades de efectivo o joyas, y cumplir con las órdenes en retenes policiales, ya que “huir o ignorar las instrucciones, puede llevar a que usted resulte herido o muerto”. Los exhortó a mantenerse alertas, usar carreteras de cuota y monitorear los medios locales para futuras actualizaciones.