Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 30

La embajada de Estados Unidos advirtió ayer a sus ciudadanos y empleados gubernamentales de una serie de asaltos registrados en la autopista 85D, en las inmediaciones de Monterrey, Nuevo León, aparentemente dirigidos en específico contra vehículos que portan placas foráneas o extranjeras.

En una alerta emitida en sus canales oficiales, la embajada señaló que su consulado general en Monterrey “tiene conocimiento de varios robos recientes” en los que grupos armados obligan a los automovilistas a orillarse para despojarlos de sus pertenencias.

Según el gobierno estadunidense, las víctimas han descrito el modus operandi señalando que fueron interceptadas por un automóvil con luces parpadeantes, lo cual daba “la apariencia de una parada de tráfico autorizada hasta que los agresores salieron del vehículo”. Medios locales han corroborado esta situación, reportando un “aumento percibido en la actividad delictiva” a lo largo de dicha vía, señaló la embajada.