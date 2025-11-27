René Alberto López

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 30

Villahermosa, Tab., Al menos 10 vehículos incendiados en una agencia de automóviles por presuntos delincuentes, dos personas muertas y la colocación de ponchallantas en tres puntos del municipio de Centro fue el saldo de la violencia generada entre la noche del martes y madrugada de ayer.

Dichos actos, señaló el gobierno estatal, obedecieron a dos operativos realizados por la Fiscalía Interinstitucional de Fuerza Táctica Olmeca, en los que trasladó a 27 generadores de violencia del penal de Macuspana hacia el Centro de Reclusión número 9, en el municipio de Huimanguillo, así como la detención de cuatro supuestos criminales.

Temprano, usuarios de redes sociales publicaron imágenes de ocho vehículos incendiados de la agencia de autos Jet Van, localizada en la colonia Anacleto Canabal, a un costado de la carretera Villahermosa-Cárdenas. Otras dos unidades aparecieron quemadas en dos sitios cercanos al lugar.

En tanto, automovilistas reportaron la presencia de los llamados ponchallantas sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas, en la vía Villahermosa-Luis Gil Pérez, en calles de la colonia Atasta de la capital tabasqueña y en la ranchería Ixtacomitán, en la periferia de la capital.

También se reportó un enfrentamiento armado entre delincuentes y la fuerzas estatales en la zona de Bosque de Saloya, en donde murió un asaltante que poco antes había ingresado a robar a una tienda de conveniencia.

Asimismo, fue localizado el cuerpo de una persona calcinada en la ranchería Francisco J. Santa María del municipio de Jalapa, a donde arribaron elementos de la policía municipal, Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado.

En tanto, las autoridades precisaron que entre los detenidos está una persona apodada El Caníbal, quien quedó asegurada junto a otros tres sujetos en un operativo simultáneo en las inmediaciones de las colonias Indeco y Tierra Colorada, así como en la Villa Ocuiltzapotlán.