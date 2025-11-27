Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 30

Guadalajara, Jal., El representante agrario de la comunidad wixárika-tepehuana de San Lorenzo Atzqueltan, Marcos Aguilar Rojas, fue asesinado a balazos la tarde de ayer en ese poblado del municipio de Villa Guerrero, al norte de Jalisco; en el ataque su hermano Gabriel resultó con lesiones de arma de fuego, por lo que fue llevado a recibir atención médica.

Los comuneros informaron que los autores materiales de las agresiones son Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera además de Víctor Hugo Pérez.

Los hermanos fueron trasladados en ambulancia hacia Villa Guerrero, pero Marcos, debido a la gravedad de las lesiones, falleció antes de recibir atención. De Gabriel, al cierre de la edición no se había podido establecer su estado de salud.

Hace dos semanas, La Jornada advirtió sobre el despojo de tierras por particulares mestizos en esa localidad, con la complicidad de elementos de la Fiscalía de Jalisco, que brindaron apoyo al supuesto dueño en un predio que está en litigio agrario.