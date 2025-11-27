Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 29

Zacatecas, Zac., Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Zacatecas, confirmó ayer que los cuatro policías potosinos detenidos el lunes por su presunta participación en el traslado ilegal de siete cadáveres en los límites con San Luis Potosí, serán vinculados a proceso.

Se les fijará una fecha de audiencia al haberse encontrado en la investigación correspondiente elementos de prueba vinculatorios suficientes para consignarlos.

Concluido el periodo constitucional para recabar las pruebas suficientes, precisó el fiscal, se decretará la legal detención de los elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí.

En tanto, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, pidió en entrevista con medios de su estado “darle la vuelta a la hoja”, en este polémico caso de confrontación entre los policías de ambas entidades.