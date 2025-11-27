Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 29
Zacatecas, Zac., Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Zacatecas, confirmó ayer que los cuatro policías potosinos detenidos el lunes por su presunta participación en el traslado ilegal de siete cadáveres en los límites con San Luis Potosí, serán vinculados a proceso.
Se les fijará una fecha de audiencia al haberse encontrado en la investigación correspondiente elementos de prueba vinculatorios suficientes para consignarlos.
Concluido el periodo constitucional para recabar las pruebas suficientes, precisó el fiscal, se decretará la legal detención de los elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí.
En tanto, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, pidió en entrevista con medios de su estado “darle la vuelta a la hoja”, en este polémico caso de confrontación entre los policías de ambas entidades.
Sin dar importancia al origen del problema, el homicidio de siete personas presuntamente por la delincuencia organizada, y cuyos cuerpos habrían sido abandonados originalmente frente a la presidencia municipal de Santo Domingo el pasado 23 de noviembre, afirmó que las autoridades de ambas entidades “ya limaron asperezas”.
“Creo que es un tema en el que se tienen que poner de acuerdo las corporaciones en los límites de los estados, donde (los cuatro policías potosinos, al ser detenidos), llevaban una camioneta de nosotros (del municipio de Salinas), porque se dice que estaban en territorio zacatecano, cuando tenemos un convenio (de colaboración entre ambas entidades), firmado”.
Gallardo Cardona sostuvo que “ya le van a dar vuelta a la hoja, porque ya hablamos con el gobernador de Zacatecas”.