El establecimiento operaba de manera clandestina
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 29
Huixquilucan, Méx., Un hombre murió y cinco resultaron heridos con quemaduras a causa de una explosión ocurrida en un taller ilegal de pirotecnia que se localiza en la comunidad El Hielo, situada a la altura del kilómetro 23 de la carretera libre Naucalpan-Toluca.
El ayuntamiento informó que el estallido se produjo ayer alrededor de las 11 horas en un local ubicado en el paraje La Viga, hacia donde se trasladó el equipo local de Protección Civil y Bomberos (PCyB), que auxilió a los lesionados a quienes se encontró caminando pero con lesiones.
Señaló que desde que se tuvo conocimiento de lo sucedido, elementos del Sistema Municipal de Emergencias 24/7 de Huixquilucan y de la Cruz Roja Mexicana se trasladaron al sitio para atender a los afectados por la explosión.
Funcionaba sin permisos de la Secretaría de Defensa
Destacó que los primeros reportes señalan que el establecimiento operaba de manera clandestina, ya que no contaba con los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional para el manejo de pólvora y explosivos.
Una hombre perdió la vida y a los cinco heridos, todos del sexo masculino (de 18, 19, 20, 22 y 42 años) se les trasladó a hospitales de la zona para su atención
Servicios de emergencia del gobierno de Huixquilucan y del estado de México brindaron ayuda en el lugar, incluidos PCyB, la Cruz Roja Mexicana, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, así como la policía estatal.
La administración estatal mexiquense informó que los Servicios de Urgencias (SUEM) y el Grupo Relámpagos participaron en las labores de auxilio, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo.
Detalló que dos de los lesionados fueron trasladados por vía aérea en helicópteros del Grupo Relámpagos al Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca, y los otros tres en ambulancias del SUEM y de PCyB de Huixquilucan al Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Naucalpan.