Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 29

Huixquilucan, Méx., Un hombre murió y cinco resultaron heridos con quemaduras a causa de una explosión ocurrida en un taller ilegal de pirotecnia que se localiza en la comunidad El Hielo, situada a la altura del kilómetro 23 de la carretera libre Naucalpan-Toluca.

El ayuntamiento informó que el estallido se produjo ayer alrededor de las 11 horas en un local ubicado en el paraje La Viga, hacia donde se trasladó el equipo local de Protección Civil y Bomberos (PCyB), que auxilió a los lesionados a quienes se encontró caminando pero con lesiones.

Señaló que desde que se tuvo conocimiento de lo sucedido, elementos del Sistema Municipal de Emergencias 24/7 de Huixquilucan y de la Cruz Roja Mexicana se trasladaron al sitio para atender a los afectados por la explosión.

Funcionaba sin permisos de la Secretaría de Defensa

Destacó que los primeros reportes señalan que el establecimiento operaba de manera clandestina, ya que no contaba con los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional para el manejo de pólvora y explosivos.