Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 29

El frente frío número 16 ocasionó ayer fuertes lluvias e inundaciones en las ciudades de Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas; mientras, en Chihuahua, la masa de aire polar asociada al fenómeno meteorológico provocó temperaturas de entre -2 y -7 grados centígrados en localidades de la región serrana, informaron autoridades de Protección Civil.

En Reynosa, las precipitaciones, que iniciaron poco después de las 6 horas, dejaron severas anegaciones en las calles, principalmente en avenida Monterrey, cerca del Hospital Materno Infantil, en la colonia Campestre, lo que causó dificul-tad de tránsito y vehículos varados.

También hubo reportes de árboles y postes caídos, además de viviendas y escuelas con acumulación de agua, como el plantel del Cetis 131, donde las clases fueron suspendidas.

En tanto, en Nuevo Laredo la lluvia generó que decenas de automotores quedaran atrapados debido a los encharcamientos y algunos planteles de educación básica cancelaron actividades como medida de precaución.

Humberto Fernández, director de Protección Civil y Bomberos local explicó que la precipitación más intensa comenzó alrededor de las 6:19 horas, por lo que se activaron de inmediato los operativos de prevención.

Entre las vialidades que permanecieron anegadas por aproximadamente una hora y 45 minutos estuvieron la avenida Venezuela, Perú y diversos tramos de la César López de Lara.