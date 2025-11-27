Piden a la población estar alerta
En Chihuahua la masa de aire polar provocó temperaturas de entre -2 y -7 grados en la región serrana
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 29
El frente frío número 16 ocasionó ayer fuertes lluvias e inundaciones en las ciudades de Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas; mientras, en Chihuahua, la masa de aire polar asociada al fenómeno meteorológico provocó temperaturas de entre -2 y -7 grados centígrados en localidades de la región serrana, informaron autoridades de Protección Civil.
En Reynosa, las precipitaciones, que iniciaron poco después de las 6 horas, dejaron severas anegaciones en las calles, principalmente en avenida Monterrey, cerca del Hospital Materno Infantil, en la colonia Campestre, lo que causó dificul-tad de tránsito y vehículos varados.
También hubo reportes de árboles y postes caídos, además de viviendas y escuelas con acumulación de agua, como el plantel del Cetis 131, donde las clases fueron suspendidas.
En tanto, en Nuevo Laredo la lluvia generó que decenas de automotores quedaran atrapados debido a los encharcamientos y algunos planteles de educación básica cancelaron actividades como medida de precaución.
Humberto Fernández, director de Protección Civil y Bomberos local explicó que la precipitación más intensa comenzó alrededor de las 6:19 horas, por lo que se activaron de inmediato los operativos de prevención.
Entre las vialidades que permanecieron anegadas por aproximadamente una hora y 45 minutos estuvieron la avenida Venezuela, Perú y diversos tramos de la César López de Lara.
Retiran desechos de colectores pluviales
Personal de dependencias municipales retiró basura, botes y cajas de cartón que obstruían el flujo de los colectores pluviales, permitiendo el desalojo paulatino del agua.
La Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas precisó que también se reportaron encharcamientos en los municipios de Río Bravo y Díaz Ordaz.
Las autoridades exhortaron a la población a evitar desplazarse por áreas bajas y mantenerse informados ante la posibilidad de que este jueves continúen las lluvias en la frontera norte de la entidad.
En Chihuahua, el termómetro descendió hasta -7.4 grados en la población El Vergel, municipio de Balleza; en Temósachic, el mercurio llegó a -4.5; en Creel, demarcación de Bocoyna, -2.7; y en Ciudad Madera, -2.2 grados, según el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este jueves el frente frío número 16 se extenderá sobre el golfo de México y el norte de la península de Yucatán e interaccionará con un canal de baja presión extendido en el oriente y sureste del país, lo que ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones. Se pronostican precipitaciones puntuales intensas en zonas de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.