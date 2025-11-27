▲ El personal médico ha mantenido la atención a pesar de las carencias. Foto Jorge A. Pérez Alfonso

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 28

Oaxaca, Oax., El Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Oaxaca se encuentra en una situación crítica, denunciaron los trabajadores, quienes advirtieron que el lugar, inaugurado en 1970, está “a punto de colapsar” debido a fallas estructurales, falta de insumos esenciales y la omisión de las autoridades estatales.

La gravedad de la situación motivó la intervención de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual colocó sellos de suspensión en áreas como quirófanos y farmacia ante la detección de posibles riesgos sanitarios.

Pese a la sanción, el delegado regional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, José Manuel Andrade Rafael, acusó que estas áreas continúan operando por órdenes de los directivos, lo que constituye una grave irregularidad al desobedecer la suspensión oficial.

Insistió en que el nosocomio se encuentra cerca del colapso por la falta de atención y respuesta de las autoridades de la institución a quienes en reiteradas ocasiones se les han brindado informes y quejas sobre las carencias.

Sin embargo, lejos de atenderlas se han dedicado a amenazar al personal que busca visibilizar las fallas.

La falta de insumos y la atención deficiente también han provocado agresiones verbales de los derechohabientes hacia el personal médico y de enfermería, quienes reiteradamente padecen maltrato, pues no cuentan ni con paracetamol, un medicamento del cuadro básico.