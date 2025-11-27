Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 28
Oaxaca, Oax., El Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Oaxaca se encuentra en una situación crítica, denunciaron los trabajadores, quienes advirtieron que el lugar, inaugurado en 1970, está “a punto de colapsar” debido a fallas estructurales, falta de insumos esenciales y la omisión de las autoridades estatales.
La gravedad de la situación motivó la intervención de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual colocó sellos de suspensión en áreas como quirófanos y farmacia ante la detección de posibles riesgos sanitarios.
Pese a la sanción, el delegado regional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, José Manuel Andrade Rafael, acusó que estas áreas continúan operando por órdenes de los directivos, lo que constituye una grave irregularidad al desobedecer la suspensión oficial.
Insistió en que el nosocomio se encuentra cerca del colapso por la falta de atención y respuesta de las autoridades de la institución a quienes en reiteradas ocasiones se les han brindado informes y quejas sobre las carencias.
Sin embargo, lejos de atenderlas se han dedicado a amenazar al personal que busca visibilizar las fallas.
La falta de insumos y la atención deficiente también han provocado agresiones verbales de los derechohabientes hacia el personal médico y de enfermería, quienes reiteradamente padecen maltrato, pues no cuentan ni con paracetamol, un medicamento del cuadro básico.
La mañana de ayer, comentó que hubo un altercado con pacientes que reciben quimioterapia, pues se quejan de la deficiente atención.
La crisis es tal, alertó Andrade Rafael, que el especialista del área de oncología amenazó con renunciar ante la falta de equipo y medicinas para brindar tratamientos.
El líder sindical explicó que el problema se debe a que un solo médico y una enfermera han estado atendiendo a 40 personas por día, además de la falta de fármacos. En medicina interna también tienen conflictos.
El deterioro del hospital, alertó, pone en riesgo tanto a pacientes como a trabajadores, con fallas graves que no han sido atendidas a pesar de los reportes.
Precisó que desde hace tres días en el techo del comedor se rompió una tubería de aguas negras, lo cual provocó filtraciones y a la fecha sigue sin ser atendida por el área responsable. “La autoridad no ha hecho absolutamente nada”, lamentó.
Además, de que las estufas que se utilizan han resentido fugas de gas a causa de las perillas que tienen, las cuales ya habían sido sustituidas; pero los repuestos no son del tamaño adecuado
No obstante, afirmó que los inconvenientes los generan las autoridades responsables de la institución que se niegan a atender y subsanar las carencias en las que se encuentra el lugar.
Incluso la semana pasada, señaló, hubo una fuga de oxígeno en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, la cual si bien se resolvió, continuó sin recibir el mantenimiento necesario.