Afp

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 9

Nueva York. La plataforma estadunidense Suno, especializada en música generada mediante inteligencia artificial (IA), y la discográfica Warner Music Group (WMG) anunciaron un acuerdo para remunerar a los artistas cuya producción se utilice para crear canciones.

El convenio, anunciado conjuntamente por ambas compañías, resuelve una demanda civil interpuesta por Warner. El gigante de la música acusaba a Suno de haber recurrido a sus catálogos sin autorización y sin compensación económica.

Hace unas semanas, la empresa Udio, gran rival de Suno en este mercado, dio inicio a esta nueva fase de la música y la IA al firmar acuerdos con Universal Music Group y Warner, dos de los tres sellos discográficos más poderosos del mundo junto con Sony Music Group.

Estos acuerdos deberían contribuir a hacer evolucionar el modelo económico de la música con IA para integrar a músicos, cantantes y titulares de derechos, quienes temían verse privados de una parte de sus derechos de autor.