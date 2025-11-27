▲ La diseñadora escocesa Pam Hogg (centro) en una presentación en pasarela para su colección primavera/verano 2024, en la Semana de la Moda de Londres. Foto Afp

The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 9

Falleció Pam Hogg, diseñadora de moda escocesa que vistió a músicas, modelos y otras personalidades como Siouxie Sioux, Debbie Harry y Beyoncé, Naomi Campbell, Björk, Grace Jones, Kelly Rowland, las princesas Diana y Eugenia… su lista era larga. Se creía que tenía sesenta y tantos años.

Su familia dijo en un comunicado que estaban “profundamente entristecidos al confirmar el fallecimiento de nuestra querida Pamela”.

Señalaron que pasó sus últimas horas en paz, rodeada del cariño de sus queridos amigos y familiares en el Hospicio Joseph de Hackney, Londres. No se reveló la causa de su muerte.

El comunicado continuó: “El espíritu creativo y la obra de Pamela impactaron la vida de muchas personas de todas las edades”, añadieron. “Deja un magnífico legado que seguirá inspirándonos, alegrando y desafiándonos a vivir más allá de lo convencional”.

Se creía que Hogg, mejor conocida por sus diseños excéntricos y rompedores de límites, tenía alrededor de sesenta años, pero le dijo a The Guardian en 2018 que no revelaba públicamente su edad.

El diseñador de ropa masculina Kim Jones escribió: “Te amo Pam, fuiste tan fuerte hasta el final, nuestra reina guerrera”, mientras la diseñadora Bella Freud agregó: “Qué triste pensar en el mundo de la moda sin su brillantez”.