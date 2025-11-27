Fue conocida por sus diseños excéntricos y rompedores de límites
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 9
Falleció Pam Hogg, diseñadora de moda escocesa que vistió a músicas, modelos y otras personalidades como Siouxie Sioux, Debbie Harry y Beyoncé, Naomi Campbell, Björk, Grace Jones, Kelly Rowland, las princesas Diana y Eugenia… su lista era larga. Se creía que tenía sesenta y tantos años.
Su familia dijo en un comunicado que estaban “profundamente entristecidos al confirmar el fallecimiento de nuestra querida Pamela”.
Señalaron que pasó sus últimas horas en paz, rodeada del cariño de sus queridos amigos y familiares en el Hospicio Joseph de Hackney, Londres. No se reveló la causa de su muerte.
El comunicado continuó: “El espíritu creativo y la obra de Pamela impactaron la vida de muchas personas de todas las edades”, añadieron. “Deja un magnífico legado que seguirá inspirándonos, alegrando y desafiándonos a vivir más allá de lo convencional”.
Se creía que Hogg, mejor conocida por sus diseños excéntricos y rompedores de límites, tenía alrededor de sesenta años, pero le dijo a The Guardian en 2018 que no revelaba públicamente su edad.
El diseñador de ropa masculina Kim Jones escribió: “Te amo Pam, fuiste tan fuerte hasta el final, nuestra reina guerrera”, mientras la diseñadora Bella Freud agregó: “Qué triste pensar en el mundo de la moda sin su brillantez”.
La cantante de Garbage, Shirley Manson, describió a Hogg como “el iconoclasta y fantástico Dr. Hogg”. “La brillantez, la valentía y el extraordinario y explosivo sentido del humor que te impulsaba constantemente con tremenda fuerza”.
Hogg, nacida en Paisley, Escocia, estudió Bellas Artes y Textiles Estampados en la Escuela de Arte de Glasgow antes de asistir al Royal College of Art de Londres. Lanzó su primera colección de moda, Psychadelic Jungle, en 1981, inspirada en el estricto código de vestimenta y el ambiente del Blitz Club londinense de principios de los años ochenta.
Los diseños de Hogg eran audaces, futuristas y con influencias punk. Su diseño distintivo era su interpretación del catsuit, y recreó versiones de este look a lo largo de su carrera para Kylie Minogue, Rihanna y Lady Gaga. Cabe destacar que Minogue lució el catsuit de malla negra con tachuelas metálicas de Hogg en el video de su canción de 2007 2 Hearts.
En 2016, Hogg diseñó la estatuilla de los Brit Awards, produciendo 13 trofeos que incorporaron brillo y tonos metálicos.
Además de su ilustre carrera en la moda, Hogg fue música y telonera de The Pogues y Debbie Harry de Blondie. Formó parte de las bandas Rubbish y Doll.