▲ Fátima Bosch (centro) celebra con otras concursantes después de ganar el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, Bangkok. Foto Ap

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 8

Bangkok. Los escándalos alrededor del concurso Miss Universo 2025 continúan después de una semana. Ahora se suma una demanda a la codueña del certamen y la ganadora, Fátima Bosch, quien desde que triunfó en el concurso, ha recibido duras críticas en las redes sociales.

Ayer, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra la magnate de los medios y copropietaria del certamen Miss Universo, Jakapong Jakrajutatip, también conocida como Anne Jakrajutatip, por presunto fraude de casi un millón de dólares, informó un funcionario judicial.

Un cirujano plástico acusó a la empresaria de presunto fraude y ocultación de información. Según el demandante, Jakrajutatip intentó persuadirlo en 2023 para que invirtiera en JKN Global Group, la compañía copropietaria del certamen.

“La acusada invitó al demandante a invertir sabiendo que no podría devolver el dinero en el tiempo estipulado”, según una declaración judicial a la que accedió Afp.

El presunto fraude se eleva a 30 millones de bahts (930 mil dólares). El veredicto estaba previsto el martes, pero Jakapong no se presentó y el tribunal decidió emitir la orden de arresto.

El tribunal reprogramó el veredicto para el miércoles, pero algunos medios aseguran que Jakapong huyó a México.