Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 8
Bangkok. Los escándalos alrededor del concurso Miss Universo 2025 continúan después de una semana. Ahora se suma una demanda a la codueña del certamen y la ganadora, Fátima Bosch, quien desde que triunfó en el concurso, ha recibido duras críticas en las redes sociales.
Ayer, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra la magnate de los medios y copropietaria del certamen Miss Universo, Jakapong Jakrajutatip, también conocida como Anne Jakrajutatip, por presunto fraude de casi un millón de dólares, informó un funcionario judicial.
Un cirujano plástico acusó a la empresaria de presunto fraude y ocultación de información. Según el demandante, Jakrajutatip intentó persuadirlo en 2023 para que invirtiera en JKN Global Group, la compañía copropietaria del certamen.
“La acusada invitó al demandante a invertir sabiendo que no podría devolver el dinero en el tiempo estipulado”, según una declaración judicial a la que accedió Afp.
El presunto fraude se eleva a 30 millones de bahts (930 mil dólares). El veredicto estaba previsto el martes, pero Jakapong no se presentó y el tribunal decidió emitir la orden de arresto.
El tribunal reprogramó el veredicto para el miércoles, pero algunos medios aseguran que Jakapong huyó a México.
Campaña de odio
Por su parte, la mexicana Fátima Bosch, quien hace unos días ganó el concurso de Miss Universo 2025, dijo que hay una campaña de odio en su contra, luego de una ola de críticas en redes sociales, tras cuestionamientos de un ex juez del certamen.
La participación de la mexicana en este concurso se empañó desde el principio de escándalos que le valieron el apoyo feminista, pero también señalamientos de que su triunfo fue manipulado.
“En los pasados días he recibido insultos y ataques e incluso amenazas de muerte por una sola razón, porque gané”, escribió en Instagram, la joven diseñadora.
En un mensaje, Bosch dijo ser “una mujer que como millones en el mundo ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación, de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar”.
A esta polémica se sumaron publicaciones que aparecieron posteriormente en medios mexicanos, cuestionando supuestos negocios entre Bernardo Bosch, padre de la joven, con el presidente del certamen Miss Universo, Raúl Rocha, también mexicano.