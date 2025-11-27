▲ La agrupación hizo un recorrido por sus álbumes en el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional. Foto cortesía de Ocesa

Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 8

Después de ocho años la banda islandesa Sigur Rós atracó nuevamente en el Auditorio Nacional con sus penetrantes sonidos etéreos, sus murmullos experimentales y tañidos emocionales, adosados a lo largo de 30 años. Una rito sin desperdicio donde el público, agradecido, gozó las caricias auditivas/sanadoras y algunos, incluso, llegaron a manifestar su alegría con lágrimas.

Rodeados/protegios por una multitud instrumental y después, de un breve preludio de la orquesta, obertura manufaturada para la ocasión, los Sigur Rós tomaron sus posiciones para comenzar el hechizo noctámbulo, el famélico público comenzó a festejar con palmas a lo alto, gritos y chiflidos.

La banda formada en la ciudad de Reikiavik, Islandia, saltó a la fama inmediatamente en 1994 con su primer larga duración, la crítica sucumbió ante su género único, fundacional y ecléctico, que no era copiado y no se parecía a ninguna otra cosa. Su género era único. Su segundo disco comprobó que no eran unos parias oportunistas, y su éxito tomó una dimensión mayúscula con Ágætis byrjun (1999), que los consolidó como referentes de la amalgama de géneros de la que estaba impregnada su música.

En esta ocasión compartió con sus seguidores aztecas su continua exploración de géneros minimalistas y post rock, utilizando tanto el idioma islandés como su idioma inventado, el Vonlenska, donde ambos fueron vociferados en todos los rincones del Auditorio Nacional, o sea, como ellos lo definen, su Viking Hop-like, con un recorrido de sus álbumes como Von, Takk y el ya citado líneas arriba, hasta su producción más reciente ÁTTA, con la cual terminó la sequía creativa, lanzado hace dos años. Sigur Rós condensó su historia con su estilo delicado y único que, por momentos, puso en trance a sus fanáticos aztecas.