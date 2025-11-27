Reabre como la nueva sede de los sorteos tradicionales de la institución con el tributo México Canta a Juan Gabriel // Dedica el sorteo mayor al sector científico del país
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 7
El Teatro Lotería Nacional fuereabierto la noche del martes como la nueva sede de los sorteos tradicionales de la institución. Para la ocasión se contó con el tributo México Canta a Juan Gabriel a modo de espectáculo previo al Sorteo Mayor No. 3994, con todo y “niños gritones”, en el que se conmemoró el Centenario de la Enseñanza de la Ingeniería Química, ya que hace 100 años fue fundada dicha carrera en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que existe desde hace 110 años.
El billete emitido celebra también el 30 aniversario del Premio Nobel de Química otorgado al doctor Mario Molina, cuya casa de estudios fue precisamente la UNAM.
La ceremonia estuvo encabezada por Olivia Salomón Vibaldo, directora general de la Lotería Nacional, y contó con la presencia de Carlos Amador Bedolla, director de la Facultad de Química de la UNAM, y la diputada Rosario Orozco Caballero.
Al dirigirse al público variopinto, que incluyó responsables de expendios de billetes de lotería, Salomón Vibaldo señaló que “este espacio no es sólo un teatro: es una casa del pueblo. Un lugar donde cualquiera podrá ver cómo trabajamos, cómo cantamos los números y cómo honramos, con absoluta transparencia, la confianza que millones depositan en nosotros. Este teatro es suyo, es de todos, y hoy vuelve a la vida para que sea disfrutado por la gente que ama esta gran institución”.
Legado de Grandeza
Ya que un “espacio del pueblo” debe abrirse con música, identidad y emoción, la funcionario agradeció la presencia de Legado de Grandeza, fundado por Pepe Serrano, colectivo que “acompañó a Lotería Nacional en una gira por todo el país para promover el sorteo del pasado 15 de septiembre, para los migrantes”. Se trata de “muchachos entusiastas, siempre dispuestos a participar con nosotros, a cantar en los centros donde llegaban los repatriados”.
Ahora, Legado de Grandeza se ha unido con los ganadores del concurso México Canta, por la paz y contra las adicciones, para crear el proyecto México Canta a Juan Gabriel que hará una gira por el país.
Carlos Amador Bedolla, a su vez, recordó que la química es una ciencia de gran relevancia que tiene que ver con todo lo que ocurre en la naturaleza. “Nos es muy importante recibir este honor por parte de la Lotería Nacional porque permite que el pueblo nos vea, sepa de nuestra existencia y de algunas de las cosas que podemos hacer”, apuntó.
Por ejemplo, los ingenieros químicos han sido responsables a lo largo de esos 100 años de “grandes logros de este país. Quizá el más conocido y más meritorio es su influencia en el trabajo petroquímico que ha hecho nuestro país para propiciar su desarrollo, con esa importante empresa a lo largo de los años”.
Luego, “celebramos los 30 años de un acontecimiento en el que destacamos: el único Premio Nobel en ciencia que tiene nuestro país. Vamos por el segundo, pero aún tendremos que esperar un poco. Nuestra historia es larga y ha tenido que irse adaptando a los cambios”.
En el tributo México Canta a Juan Gabriel los integrantes de Legado de Grandeza y los ganadores del certamen México Canta, concretamente, Galia Siurob, Carmen María y Sergio Maya, acompañado por un mariachi, entonaron una serie de composiciones de El Divo de Juárez, que incluyeron El Noa Noa, Me nace del corazón, Cuando te tuve, No siento nada, Se me olvidó, No tengo dinero y Querida.
El edificio, conocido como El Moro, donde anteriormente se efectuaban los sorteos, se dañó en el terremoto de 2017, y ha estado cerrado desde entonces. Hay planes para restaurarlo, pero aún no hay fecha para comenzar. Desde entonces los sorteos llegaban a hacerse en el Edificio Edison, también en la colonia Tabacalera, sin embargo, carece de las condiciones necesarios. El Teatro Lotería Nacional está ubicado en avenida Hidalgo 130, Centro Histórico de la CDMX, tiene un aforo de 214 personas.