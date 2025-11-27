Clara Zepeda

A medida que crece la convicción de otra baja de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en diciembre, el dólar se mantuvo volátil durante la sesión de ayer. La moneda mexicana aprovechó la corrección de la divisa estadunidense para presentar una ganancia diaria de 0.22 por ciento, para cerrar en 18.3435 pesos por dólar spot.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.3820 y un mínimo de 18.3360 unidades. La moneda nacional registró dos avances consecutivos aunque las noticias sobre la economía mexicana siguen mostrando su debilidad, luego de que el banco central revisó a la baja su perspectiva de crecimiento de 0.6 a 0.3 por ciento este 2025.

El índice DXY, que mide su comportamiento frente a una canasta de seis divisas internacionales, retrocedió 0.07 por ciento, a 99.52 unidades. Las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed se ha duplicado desde 40 por ciento de la semana pasada hasta situarse hoy por encima de 80 por ciento. En la jornada del martes se conoció que los precios industriales de Estados Unidos tuvieron repunte inferior a lo esperado. La desaceleración de precios se interpretó como síntoma de debilidad en la demanda. En vísperas del Día de Acción de Gracias, cuando los mercados estadunidense permanecerán cerrados, y el Black Friday al día siguiente, con media sesión Wall Street cerró al alza.