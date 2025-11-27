Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 22

Santiago. La cuarta reunión (MOP4) de los países firmantes del Protocolo contra el Comercio Ilícito de Tabaco finalizó en Ginebra, Suiza, y sus dirigentes afirman que los acuerdos adoptados durante tres días de sesiones deberían potenciar la aplicación de dicho pacto, cuya marcha parece lenta a algunos asociados que reclaman apurarla.

Pese a tener 71 partes firmantes, el protocolo fue ratificado únicamente por 54; ambas cifras relativamente bajas si se contrasta con las 183 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), del cual aquél es parte integral.

Los acuerdos incluyen la creación de un grupo de trabajo para constituir un sistema de licencias para actividades comerciales relacionadas con el tabaco e intercambiar información, investigación, mejores prácticas, estudios de caso, tecnología y capacidades, así como un segundo grupo sobre asistencia para impulsar cumplir con el protocolo. Se trabajará con la Organización Mundial de Aduanas y con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para mejorar las decisiones y compartir información.

“Las partes han reflejado su compromiso para terminar el comercio ilícito y otras anunciaron que suscribirán y ratificarán el protocolo”, señaló Rodrigo Santos Feijó, su ejecutivo principal.

El jefe interino del secretariado del CMCT, Andrew Black, añadió que “varios países que todavía no forman parte del protocolo se mostraron sumamente activos en su participación. Eso muestra que existe gran interés en él y preocupación respecto del comercio ilícito en el mundo. Confío en que veremos a más partes adherirse y aprovechar los beneficios para cada país”.