Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 21

El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) al carbono cubre apenas 13 por ciento de las emisiones generadas en México, dado que sólo aplica al consumo de 10 combustibles fósiles y no a la totalidad de actividades que generan gases de efecto invernadero, de acuerdo con un informe de Oxfam México y otras organizaciones que conforman la Alianza para la Justicia Fiscal (AJF).

Respecto a otros países, el impuesto, propuesto con el doble objetivo de reducir las emisiones de contaminantes e incrementar la recaudación, no cubre ni una quinta parte de las primeras, a diferencia de Argentina, donde las cuotas al carbono alcanzan 38 por ciento de las actividades que emiten esas partículas contaminantes y Chile, que escala a 55 por ciento.

La AJF destaca que es necesario replantear un esquema fiscal verde, dado que, además de la obsolescencia del actual, la crisis climática hace necesario obtener más recursos para mitigar sus efectos.

Hay margen de mejora

En ese sentido, el IEPS al carbono–un impuesto progresivo, es decir, que cobra más a quienes más pueden contribuir– tiene un amplio margen para perfeccionarse y cumplir con los objetivos que le dieron origen: por un lado, ampliar la recaudación y, por otro, desincentivar o compensar los efectos de los contaminantes en el país.