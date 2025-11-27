Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 21

En el tercer trimestre de 2025, la población ocupada en México, tanto formal como informal, ascendió a 59.5 millones de personas, lo que representó 92 mil 689 puestos de trabajo más frente al trimestre previo, impulsada por el empleo en micronegocios y en la informalidad, principalmente, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al dar a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del periodo julio-septiembre, el Inegi estimó que el empleo en los micronegocios aumentó en 281 mil 96 puestos frente al periodo previo, impulsados por la zona urbana media, donde subieron en 114 mil.

En tanto, subió en 401 mil 170 el número de personas en la informalidad, en su mayoría en zonas rurales (246 mil 885 puestos), mientras para el sector formal se perdieron 308 mil 481 plazas, principalmente en áreas urbanas (322 mil).

Por su parte, la tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 55.4 por ciento, al contabilizar a 32.99 millones de personas. En igual periodo de 2024 se estableció en 54.6 por ciento. En el trimestre previo el porcentaje fue de 54.8 por ciento.

Des esta forma, 12.6 millones de personas en el país trabajan sin prestaciones.

El Inegi estimó que el empleo en áreas más urbanizadas cayó en 173 mil 329 plazas laborales y en las menos urbanizadas se crearon 265 mil 918 empleos, en su mayoría en zonas rurales, con 227 mil 512 puestos más respecto al segundo trimestre de 2025.