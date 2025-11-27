Julio Gutiérrez

Jueves 27 de noviembre de 2025

La población mexicana todavía desconfía de las instituciones del sector financiero mexicano, afirmó Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Es importante reconocer que aún existe desconfianza, incluso entre la población que ya cuenta con alguno de sus productos”, manifestó el funcionario.

Explicó que sólo cuatro de cada 10 personas realizan pagos por transferencias y para algunos segmentos el acceso a productos como el crédito o un seguro es limitado.

“Menos de un tercio de la población cuenta con ahorro en una institución financiera y sólo cuatro de cada 10 personas reportan realizar pagos o envíos de dinero por transferencias. Para algunos segmentos de la población, el acceso a productos como un crédito de vivienda, una cuenta de ahorro para retiro o un seguro sigue siendo limitado.”

Hacienda aclaró que la desconfianza proviene del desconocimiento que enfrentan, sobre todo los grupos vulnerables, en el uso de los servicios financieros.

Uno de los objetivos prioritarios del gobierno, refirió el funcionario, es la consolidación de un modelo de desarrollo “con bienestar, justicia social y sustentabilidad”, en el que la inclusión financiera juega un papel primordial, pues permite a empresas y familias construir un patrimonio, realizar pagos con seguridad o estar preparados para cualquier emergencia.

Bajo ese tenor, autoridades presentaron este miércoles la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025-2030, cuya meta es clara: “que las personas y las empresas cuenten con un sistema financiero accesible, inclusivo y seguro, y hagan uso de productos y servicios financieros formales y útiles que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida e impulsen su desarrollo y crecimiento.

“Que las mujeres, las poblaciones que han sido históricamente excluidas y las empresas de menor tamaño participen plenamente en los beneficios del sistema. Que en México se fortalezca el bienestar a través de la inclusión financiera, para que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera.”