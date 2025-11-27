Deportes
Al cierre
Thunder supera 113-105 a Minnesota y suma 10 victorias consecutivas
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. a35

Oklahoma City. Pese a estar enfermo, Shai Gilgeous-Alexander anotó 40 puntos, y el Thunder de Oklahoma City venció 113-105 a los Timberwolves de Minnesota en partido de la Copa NBA. Gilgeous-Alexander, quien estaba en duda, según el informe de lesiones, encestó 12 de 19 disparos de campo y 15 de 17 tiros libres. Así, Oklahoma ganó su décimo partido consecutivo y se convirtió en el quinto equipo en la historia de la NBA en comenzar una temporada con foja de 18-1. El Thunder mejoró a 4-0 en el grupo A del Oeste y está bien posicionado para alcanzar la ronda eliminatoria. A su vez, los Knicks de Nueva York lograron un triunfo vital para superar la fase de grupos de la Copa NBA al imponerse 129-101 a los Charlotte Hornets, con 33 puntos de Jalen Brunson. Más resultados: Boston 117-114 Detroit, Miami 106-103 Milwaukee, Toronto 97-95 Indiana.

