▲ El mediocampista del Monterrey Fidel Ambriz (segundo desde la izquierda), celebra con sus compañeros después de la segunda anotación de su equipo, en el estadio BBVA, en la capital de Nuevo León. Foto Afp

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. a35

Las Águilas del América quedaron al borde de la eliminación luego de caer 2-0 ante los Rayados del Monterrey en el partido de ida de cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, disputado ayer en el estadio BBVA.

Con goles de Sergio Canales y Fidel Ambriz, los dirigidos por el español Domenec Torrent consiguieron una cómoda ventaja de cara al juego de vuelta de esta serie, el cual se llevará a cabo el próximo sábado en el estadio Ciudad de los Deportes, donde el conjunto azulcrema necesita empatar el marcador global para avanzar a semifinales por el criterio de desempate, que tiene de su lado, al terminar la fase regular con una mejor posición en la tabla.

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso sin anotaciones, Sergio Canales adelantó a los Rayados con un soberbio zurdazo desde fuera del área, el cual alcanzó a desviar el zaguero Israel Reyes para que el balón acabara incrustándose el fondo de la portería custodiada por Luis Ángel Malagón, al 45+3.

La afición rayada volvió a explotar de júbilo al minuto 70, cuando Fidel Ambriz amplió la ventaja, tras conectar con un testarazo un tiro de esquina, cobrado por Canales. En esta ocasión, el disparo fue desviado por el americanista Igor Lichnovsky.