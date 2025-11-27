▲ En contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), la silbante mexicana Katia Itzel García, figura en el arbitraje femenil, expuso en su cuenta de Instagram las agresiones de las que fue víctima con mensajes intimidantes y machistas por su trabajo en la cancha y pidió un alto a la violencia de género. “Estás toda p*ndeja, no sabes pitar un p*to partido”, “estamos cansados de la inclusión” y “regrésate a la cocina” fueron algunos de los insultos que recibió. Foto Cuartoscuro