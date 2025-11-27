De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. a12

La FIFA anunció que el registro para la tercera etapa del concurso aleatorio de venta de boletos para el Mundial 2026 comenzará el 11 de diciembre, después de que se realice la próxima semana en Washington el sorteo para definir los cruces de la fase de grupos. La demanda de las entradas ha sido tan grande que ya se han vendido casi 2 millones de entradas cuando aún faltan poco más de ocho meses para el torneo.

A diferencia de las dos primeras fases de venta de entradas, en esta ocasión los aficionados ya podrán comprar tickets para duelos específicos, pues ya se habrían dado a conocer los enfrentamientos para la fase de grupos tras el sorteo que determinará los encuentros del certamen.

La ventana para la inscripción del sorteo aleatorio de esta etapa comenzará a las 11 horas (del centro de México) del 11 de diciembre y cerrará el 13 de enero de 2026. Los aficionados podrán registrarse en el portal oficial FIFA.com/tickets.

Los fanáticos podrán seleccionar los partidos, las categorías de boletos y la cantidad por parti-do que deseen adquirir, siempre que se respeten las restricciones por unidad familiar.

Todos los solicitantes cuyas peticiones hayan sido aceptadas parcialmente o por completo recibirán un correo electrónico de confirmación para la compra de sus entradas; el importe de sus boletos se cobrará automáticamente en febrero. En caso de que la solicitud se apruebe de manera parcial, el aficionado obtendrá los boletos solicitados para un partido, pero no para todos los encuentros incluidos en su petición.