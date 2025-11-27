Jueves 27 de noviembre de 2025, p. a12
La FIFA anunció que el registro para la tercera etapa del concurso aleatorio de venta de boletos para el Mundial 2026 comenzará el 11 de diciembre, después de que se realice la próxima semana en Washington el sorteo para definir los cruces de la fase de grupos. La demanda de las entradas ha sido tan grande que ya se han vendido casi 2 millones de entradas cuando aún faltan poco más de ocho meses para el torneo.
A diferencia de las dos primeras fases de venta de entradas, en esta ocasión los aficionados ya podrán comprar tickets para duelos específicos, pues ya se habrían dado a conocer los enfrentamientos para la fase de grupos tras el sorteo que determinará los encuentros del certamen.
La ventana para la inscripción del sorteo aleatorio de esta etapa comenzará a las 11 horas (del centro de México) del 11 de diciembre y cerrará el 13 de enero de 2026. Los aficionados podrán registrarse en el portal oficial FIFA.com/tickets.
Los fanáticos podrán seleccionar los partidos, las categorías de boletos y la cantidad por parti-do que deseen adquirir, siempre que se respeten las restricciones por unidad familiar.
Todos los solicitantes cuyas peticiones hayan sido aceptadas parcialmente o por completo recibirán un correo electrónico de confirmación para la compra de sus entradas; el importe de sus boletos se cobrará automáticamente en febrero. En caso de que la solicitud se apruebe de manera parcial, el aficionado obtendrá los boletos solicitados para un partido, pero no para todos los encuentros incluidos en su petición.
La FIFA reiteró que al igual que en las fases de venta anteriores, el momento exacto en el que los aficionados se inscriban en el sorteo aleatorio para conseguir entradas no afectará a sus posibilidades de resultar elegidos
Esta será la penúltima fase de venta de boletos, pues la última oportunidad para adquirir entradas será poco antes de que comience el certamen con una fecha que aún no han dado a conocer los organizadores.
Las primeras dos etapas fueron en septiembre y octubre con precios que iban desde 60 dólares (mil 120 pesos) –para la fase de grupos– hasta 6 mil 730 (125 mil 960) para la final. No obstante, los boletos alcanzaron un costo de 300 mil pesos en la reventa.
Los aficionados que residen en los países sede de la Copa del Mundo –Estados Unidos, Canadá y México– son los que han adquirido, en ese orden, la mayor cantidad de tickets durante las fases pre-vias de venta, seguidos por los fanáticos de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia.
Tomar precauciones
El organismo rector del futbol destacó que los boletos no garantizan la admisión a ninguno de los países sede, por lo que se insta a los aficionados a visitar las respectivas páginas gubernamentales para informarse sobre los requisitos de ingreso a Canadá, México y Estados Unidos.
Sin embargo, las personas con boletos para el Mundial que viajen a Estados Unidos podrán acceder al sistema de citas prioritarias de la FIFA para tramitar lo antes posible la visa.