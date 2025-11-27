▲ El astro francés Kylian Mbappé (derecha) marcó ayer cuatro goles en el triunfo del Real Madrid por 4-3 en su visita al Olympiacos en la quinta jornada de la Liga de Campeones. Después de que el portugués Chiquinho adelantara a los griegos, Mbappé apareció para firmar el segundo triplete más rápido en la historia del torneo, al anotar las tres dianas en 6 minutos y 42 segundos. Mohamed Salah hizo el primero en 2022 (6:12 minutos). Mientras, el Arsenal se colocó en el liderato al imponerse 3-1 sobre el Bayern Múnich. El PSG derrotó 5-3 al Tottenham. El Inter de Milán, subcampeón del certamen, perdió el invicto 2-1 frente al Atlético de Madrid y el PSV derrotó 4-1 al Liverpool. Foto Afp