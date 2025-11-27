Afp

París. “No hablar puede matar”, reconoce Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia en 2018, quien platica sobre su depresión, en un documental sobre la salud mental en los jóvenes, que se difundirá en diciembre en varias emisoras y salas de cine francesas.

“La soledad es una cosa muy fuerte, que realmente puede matar a una persona, no hablar, pue-de matar, es lo que me pasó duran-te meses y meses, tenía la impresión de estar sin estar”, recuerda el autor del gol de la victoria contra Bélgica (1-0) en las semifinales del Copa en Rusia 2018.

Tras haber forzado de más su rodilla para lograr el título del orbe, sufrió una lesión que le arras-tró mentalmente.

“Estaba totalmente en una depresión, sin poder juntar palabras. Todo el mundo pensaba que yo era feliz porque ganaba dinero, pero lo que me interesaba era el aspecto humano y jugar al futbol, y no tenía ni lo primero ni lo segundo”, continúa.