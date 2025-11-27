Hoy, el duelo de ida en el Akron
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. a11
Tras un mal arranque en el presente torneo Apertura 2025, luego de conseguir sólo cuatro puntos de los primeros 18 que disputó, Chivas logró clasificar de forma directa a la liguilla, donde su rival en turno será Cruz Azul; sin embargo, el entrenador rojiblanco, el argentino Gabriel Milito, dejó en claro que aún no es momento de festejar.
“Mesura. No me voy a subir al barco triunfalista para decir que estamos para semejante logro (ganar el título). El tiempo dirá pa-ra qué estamos”, afirmó el timonel, quien en su primer torneo en el futbol mexicano logró que la escuadra tapatía volviera a disputar los cuartos de final, toda vez que, en el certamen anterior, Clausura 2025, quedó fuera de dicha instancia.
El conjunto de Guadalajara, que avanzó a la liguilla en la sexta posición de la clasificación general, aseguró su boleto hasta la última jornada de la fase regular gracias al triunfo del Querétaro ante el FC Juárez, por lo que el estratega aseguró que su equipo no debe caer en excesos de confianza.
“Vamos por partes, focalizándonos en lo más inmediato y así iremos hasta el final, sabiendo que nos encontraremos con equipos más poderosos y con procesos más largos”, comentó.
Roberto Piojo Alvarado reconoció que el inicio del torneo fue complicado debido al cambio de entrenador; no obstante, señaló que bajo el mando de Milito el equipo ha recuperado la confianza y está listo para afrontar la liguilla.
“Desde un principio teníamos claro lo que queríamos, pero sabíamos que no sería fácil porque era un cuerpo técnico nuevo y obviamente plasmar su idea lleva algo de tiempo, por eso estábamos conscientes de que no debíamos desesperarnos y teníamos que seguir trabajando, todos coincidimos en eso, en estar enfocados, no escuchar lo que se dice afuera, nos mantuvimos bastante unidos y con la esperanza de que podían venir los resultados positivos.
“Hoy el plantel está bastante motivado, se nota en la cancha, sabemos que debemos mantener esa actitud, competir al máximo, con Gabriel jugamos cada partido como si fuera la final, y eso nos ha ayudado para no relajarnos, no bajar los brazos y estar siempre positivos. Tenemos mucha ilusión de enfrentar este nuevo reto”, apuntó.
Asimismo, aceptó que su ex equipo será un rival “bastante difícil, pero confió en que podrán vencerlo. Es un plantel que juega muy bien, conocemos a su técnico, que ya ha estado mucho tiempo en el futbol mexicano, pero nosotros tenemos claro el objetivo, jugar como lo hemos venido haciendo, a muerte, obviamente no se los vamos a poner sencillo, queremos seguir avanzado y pelear por el título”, indicó.
Por su parte, Cruz Azul, tercero general y dirigido por el también argentino Nicolás Larcamón, iniciará un nuevo camino en busca de su décimo título en el futbol mexicano, tras coronarse en el Clausura 2021.
El ingrediente que pondrá más sabor a este duelo será el enfrentamiento entre ambos técnicos argentinos, quienes volverán a verse las caras tras varios capítulos previos en otras ligas.