Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. a11

Tras un mal arranque en el presente torneo Apertura 2025, luego de conseguir sólo cuatro puntos de los primeros 18 que disputó, Chivas logró clasificar de forma directa a la liguilla, donde su rival en turno será Cruz Azul; sin embargo, el entrenador rojiblanco, el argentino Gabriel Milito, dejó en claro que aún no es momento de festejar.

“Mesura. No me voy a subir al barco triunfalista para decir que estamos para semejante logro (ganar el título). El tiempo dirá pa-ra qué estamos”, afirmó el timonel, quien en su primer torneo en el futbol mexicano logró que la escuadra tapatía volviera a disputar los cuartos de final, toda vez que, en el certamen anterior, Clausura 2025, quedó fuera de dicha instancia.

El conjunto de Guadalajara, que avanzó a la liguilla en la sexta posición de la clasificación general, aseguró su boleto hasta la última jornada de la fase regular gracias al triunfo del Querétaro ante el FC Juárez, por lo que el estratega aseguró que su equipo no debe caer en excesos de confianza.

“Vamos por partes, focalizándonos en lo más inmediato y así iremos hasta el final, sabiendo que nos encontraremos con equipos más poderosos y con procesos más largos”, comentó.

Roberto Piojo Alvarado reconoció que el inicio del torneo fue complicado debido al cambio de entrenador; no obstante, señaló que bajo el mando de Milito el equipo ha recuperado la confianza y está listo para afrontar la liguilla.

“Desde un principio teníamos claro lo que queríamos, pero sabíamos que no sería fácil porque era un cuerpo técnico nuevo y obviamente plasmar su idea lleva algo de tiempo, por eso estábamos conscientes de que no debíamos desesperarnos y teníamos que seguir trabajando, todos coincidimos en eso, en estar enfocados, no escuchar lo que se dice afuera, nos mantuvimos bastante unidos y con la esperanza de que podían venir los resultados positivos.