De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. a10

El superlíder y vigente campeón Toluca sufrió un pequeño susto, pero logró remontar el marcador y vencer 2-1 al FC Juárez en el duelo de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, disputado ayer en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Los locales, dirigidos por el uruguayo Martín Varini, sorprendieron a su rival apenas al minuto tres, cuando el colombiano Jesús Murillo conectó con un potente cabezazo un tiro de esquina cobrado por José Luis Puma Rodríguez para poner el 1-0 en la pizarra.

El equipo escarlata no tardó en reaccionar y rápidamente comenzó a acechar el arco protegido por Sebastián Jurado. Una de las oportunidades más claras de gol de los pupilos de Antonio Turco Mohamed ocurrió al minuto 29, luego de que Diego Barbosa soltó un derechazo en el área chica; sin embargo, el portero local alcanzó a desviar el balón con la mano para mantener intacto su marco.

El poder ofensivo de los Diablos Rojos poco a poco fue apagando el ímpetu de la escuadra chihuahuense, que no lograba aproximarse a la portería de Hugo González.

En la recta final del primer tiempo, Jurado volvió a vestirse de héroe, toda vez que atajó dos remates consecutivos, el primero, un zurdazo de Jesús Gallardo, y después, un disparo a quemarropa de Marcel Ruiz, por lo que Juárez se fue al descanso con una ligera ventaja.