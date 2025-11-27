Jueves 27 de noviembre de 2025, p. a10
El superlíder y vigente campeón Toluca sufrió un pequeño susto, pero logró remontar el marcador y vencer 2-1 al FC Juárez en el duelo de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, disputado ayer en el estadio Olímpico Benito Juárez.
Los locales, dirigidos por el uruguayo Martín Varini, sorprendieron a su rival apenas al minuto tres, cuando el colombiano Jesús Murillo conectó con un potente cabezazo un tiro de esquina cobrado por José Luis Puma Rodríguez para poner el 1-0 en la pizarra.
El equipo escarlata no tardó en reaccionar y rápidamente comenzó a acechar el arco protegido por Sebastián Jurado. Una de las oportunidades más claras de gol de los pupilos de Antonio Turco Mohamed ocurrió al minuto 29, luego de que Diego Barbosa soltó un derechazo en el área chica; sin embargo, el portero local alcanzó a desviar el balón con la mano para mantener intacto su marco.
El poder ofensivo de los Diablos Rojos poco a poco fue apagando el ímpetu de la escuadra chihuahuense, que no lograba aproximarse a la portería de Hugo González.
En la recta final del primer tiempo, Jurado volvió a vestirse de héroe, toda vez que atajó dos remates consecutivos, el primero, un zurdazo de Jesús Gallardo, y después, un disparo a quemarropa de Marcel Ruiz, por lo que Juárez se fue al descanso con una ligera ventaja.
No obstante, el gusto le duró poco al cuadro fronterizo, pues los escarlatas emparejaron el marcador (1-1) al comienzo del segundo tiempo por conducto de Antonio Pollo Briseño, quien sacudió las redes al 56 con un cabezazo de contrarremate desde muy cerca del marco, con lo que además anotó su primer tanto en el presente torneo.
Sólo unos minutos después, el goleador escarlata Paulinho hizo gala de sus habilidades, pues al 65 conectó una asistencia de Barbosa en el centro del área para empu-jar el balón al interior del arco y darle la vuelta al marcador.
La anotación cayó como un balde de agua fría a la afición local, y sepultó por completo las aspiraciones del cuadro juarense de llevarse la ventaja en el primer duelo de la serie.
Por su parte, los escarlatas recuperaron la confianza y siguieron presionando a su rival en busca de aumentar su cuota goleadora. Amagaron con embates de Helinho, Gallardo, Ruiz y Federico Pereira, pero ninguno pudo invadir nuevamente el arco contrario, por lo que se quedaron con una mínima ventaja de cara al partido de vuelta, el cual se llevará a cabo este sábado en el estadio Nemesio Diez.