Aumentaron 30 por ciento las becas: Rommel Pacheco
Los ganadores de oro recibieron 300 mil pesos, los de plata 250 mil y los de bronce 200 mil
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. a10
Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezó la entrega de estímulos económicos a los deportistas y entrenadores mexicanos que conquistaron este año medallas en campeonatos mundia-les durante una ceremonia que se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento.
Los atletas que ganaron presea de oro recibieron 300 mil pesos, quienes se llevaron plata obtuvieron 250 mil y los que lograron bronce fueron retribuidos con 200 mil. Si bien los montos se mantuvieron iguales que en 2024, el dirigente confirmó que hubo un aumento en las becas de 30 por ciento.
“Fue un 2025 histórico, se tuvieron excelentes resultados y si este año hubieran sido los Juegos Olímpicos seguramente hubiéramos dado una gran actuación. Se incrementaron las becas en más de 100 millones, lo que representa un aumento del 30 por ciento. Además, los que ganaron el Premio Nacional del Deporte (PND) tienen un reconocimiento y un estímulo económico de casi 800 mil pesos. Por tanto, si tenemos un campeón mundial que además obtuvo el PND recibirá ambos ingresos”, aclaró Pacheco.
Este año, el atletismo rompió una sequía de ochos años sin conquistar medalla en campeonato mundial con las preseas de plata que obtuvieron en Tokio Uziel Muñoz, en lanzamiento de bala, y Alegna González en la prueba de 20 kilómetros en marcha. Ambos recibieron su respectivo apoyo en la categoría de deportes olímpicos.
“Es muy gratificante ser reconocida, porque fue un año muy importante para mí. Es la segunda vez que ganó el PND y eso solamente es una motivación rumbo a Los Ángeles 2028”, declaró la marchista.
Otros atletas reconocidos en la categoría olímpica fueron los clavadistas Osmar Olvera, Juan Celaya, las gemelas Lía y Mía Cueva, así como Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo. En tiro con arco recibieron el galardón Andrea Becerra y Sebastián García.
“Estoy muy contento de lo-grar ese sueño de vencer a los chinos en el Campeonato Mundial, que era el principal objetivo. Ahora toca seguir trabajando para ganarles nuevamente, es muy importante el apoyo para que los atletas no pensemos en otra cosa más que en competir. Desde que llegó Rommel, en clavados, por lo menos, estamos más tranquilos y sabemos que el apoyo está”, declaró Olvera, uno de los ganadores del PND y doble medallista mundial en Singapur.
Los deportistas premiados en deportes no olímpicos fueron Laura Burgos, Paola Longoria y Eduardo Portillo. En la categoría paralímpica recibieron el reconocimiento Gloria Zarza, Floralia Estrada, Osiris Machado, entre otros.
En deporte no paralímpico acudieron los atletas que brindaron la mayor cosecha de preseas en la historia de los Juegos Sordolímpicos (5), entre ellos la fondista Lourdes Ponce, Isabel Huitrón, Brenda Sánchez y Freya Nieves.
Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregará a los ganadores del PND una medalla de oro, así como un premio de 796 mil cinco pesos, el cual no se otorgará en las modalidades de deporte profesional y fomento, así como a quien lo obtenga por segunda vez.