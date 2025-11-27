▲ Los clavadistas Osmar Olvera, Juan Celaya, las gemelas Lía y Mía Cueva, así como Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo, además de los arqueros Andrea Becerra y Sebastián García, entre varios atletas más estuvieron presentes en la ceremonia. Foto Cristina Rodríguez

Joshua Reyes Sámano

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. a10

Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezó la entrega de estímulos económicos a los deportistas y entrenadores mexicanos que conquistaron este año medallas en campeonatos mundia-les durante una ceremonia que se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento.

Los atletas que ganaron presea de oro recibieron 300 mil pesos, quienes se llevaron plata obtuvieron 250 mil y los que lograron bronce fueron retribuidos con 200 mil. Si bien los montos se mantuvieron iguales que en 2024, el dirigente confirmó que hubo un aumento en las becas de 30 por ciento.

“Fue un 2025 histórico, se tuvieron excelentes resultados y si este año hubieran sido los Juegos Olímpicos seguramente hubiéramos dado una gran actuación. Se incrementaron las becas en más de 100 millones, lo que representa un aumento del 30 por ciento. Además, los que ganaron el Premio Nacional del Deporte (PND) tienen un reconocimiento y un estímulo económico de casi 800 mil pesos. Por tanto, si tenemos un campeón mundial que además obtuvo el PND recibirá ambos ingresos”, aclaró Pacheco.

Este año, el atletismo rompió una sequía de ochos años sin conquistar medalla en campeonato mundial con las preseas de plata que obtuvieron en Tokio Uziel Muñoz, en lanzamiento de bala, y Alegna González en la prueba de 20 kilómetros en marcha. Ambos recibieron su respectivo apoyo en la categoría de deportes olímpicos.

“Es muy gratificante ser reconocida, porque fue un año muy importante para mí. Es la segunda vez que ganó el PND y eso solamente es una motivación rumbo a Los Ángeles 2028”, declaró la marchista.