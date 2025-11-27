▲ La Secretaría de Cultura, por conducto del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, realizó el martes el Homenaje Textil Tradicional Mexicano en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología, donde se reunieron 40 artesanos y autores de más de 100 piezas –entre prendas, joyería y accesorios– que fueron exhibidas en una pasarela. Esta actividad forma parte de la quinta edición de Original: Encuentro de Arte Textil Mexicano, que comienza hoy en el Complejo Cultural Los Pinos. Foto Gerardo Luna/SC, con información de la Redacción