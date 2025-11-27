Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 5

Con funciones de danza, talleres de gestión y ponencias, la cuarta edición del Encuentro de Mujeres Artistas (EMA), bajo el lema Otras corporalidades, propone repensar el cuerpo más allá de los modelos hegemónicos e impulsar la visibilidad de las diversas formas corporales en las artes escénicas.

El encuentro, con sedes en Tijuana, Baja California; Texcoco, estado de México, y la Ciudad de México, comienza hoy y concluye el 10 de diciembre.

En entrevista con La Jornada, la productora y codirectora del EMA, Citlali Rojas, destacó que la falta de equidad en la distribución de recursos y oportunidades es un problema real en las artes escénicas. “Los apoyos y las programaciones no están pensados con perspectiva de equidad y la mayoría de los recursos los reciben hombres. Existen muchas mujeres en el país que están realizando investigaciones y creando obras de danza de alta calidad, pero que no tienen los espacios para divulgarlas.”

El evento es impulsado por Frenesí, plataforma de creación, gestión y promoción de danza contemporánea con perspectiva de género. Desde 2019 ha realizado una labor continua a través de encuentros, intervenciones del espacio público, coloquios y funciones de danza con presencia nacional e internacional.

Rojas consideró que se han logrado avances en la visibilización de la mujer en el arte, pero aún hay mucho trabajo por hacer. “Hemos avanzado en el tema, pero todavía hay instituciones que no tienen en cuenta la equidad de género en sus programaciones y apoyos”.

Mencionó que este año el encuentro se desarrollará bajo el eje temático Otras corporalidades, que busca visibilizar la diversidad de cuerpos que existen en la danza y darles empoderamiento a partir de mostrar todas las posibilidades que hay. La programación incluye solos, funciones de compañías grandes, trabajos de bailarinas y coreógrafas emergentes, así como coloquios y talleres de gestión para proyectos dancísticos.