Omar González Morales

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 4

El documental En busca de los pecios de la Baja California, realizado por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, desentraña parte de los misterios y tesoros que se ocultan bajo los mares mexicanos, específicamente en la zona del arrecife de Sacramento, nombre que tomó de un barco estadunidense que naufragó ahí a finales del siglo XIX y que se ubica cerca de Ensenada.

El cortometraje fue presentado en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología por Mariana Piña Cetina, encargada de la arqueología subacuática de la zona de Baja California, y por Roberto Junco Sánchez, quien encabeza la respectiva subdirección. También asistió al acto el documentalista Gibrán Huerta, director del filme.

El documental destaca el trabajo en equipo entre las autoridades y los pobladores. “Llegamos a esta zona en 2021 luego de que pescadores nos reportaron haber visto vestigios como vasijas y formas que semejaban restos de barcos sumergidos. Nosotros nos pusimos a investigar hemerográficamente y junto con los pobladores iniciamos una campaña de concientización sobre la historia de ese lugar”, comentó Piña Cetina.

Testimonios recogidos en el documental cuentan los rumores de los naufragios que ocurrieron en dicha parte de la bahía, la cual desde el siglo XIX fue clave para el paso de navíos que se dirigían desde las costas mexicanas hasta la ciudad de San Diego, California, en Estados Unidos: “Es muy importante que quienes habitan conozcan lo que pasó ahí, ellos son los únicos que pueden navegar por la zona y nos pueden ayudar a defenderla contra posibles saqueadores”, dijo la arqueóloga.

El cortometraje se centra en el descubrimiento de los restos del barco Sacramento, un navío mercante de categoría sidewheeler (característicos por una serie de remos similares a palancas en el costado) de origen estadunidense que se hundió en 1872. Según la investigadora, se trataba de un transporte marítimo impulsado por medio de vapor de carbón. Cuando naufragó se volvió una noticia destacada en medios locales porque los sobrevivientes tuvieron que ser rescatados.