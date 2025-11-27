Foto tomada de la cuenta de la red social X del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica

▲ La exposición Casa Batlló de Gaudí continuará instalada hasta el 7 de diciembre en el Paseo de las Culturas Amigas. Foto tomada de la cuenta de la red social X del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 4

Con la apertura de la exposición Casa Batlló de Gaudí: La joya modernista del genio catalán, México se convirtió ayer en el primer país en unirse al Año Internacional Gaudí, iniciado en Cataluña, España, el pasado 8 de noviembre y que se extenderá a lo largo de 2026 para conmemorar el legado de ese visionario arquitecto a 100 años de su fallecimiento.

Montada al aire libre, en el Paseo de las Culturas Amigas –sobre avenida Paseo de la Reforma–, la muestra permite apreciar por medio de 34 fotografías de gran formato una de las construcciones más emblemáticas no sólo de ese creador, sino de la ciudad de Barcelona, inmueble que se transformó en un espacio museístico que atrae cada año a más de 1.5 millones de visitantes de todo el planeta.

Su organización se debe al gobierno de Cataluña y la coordinación general de asesores y asuntos internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con la Casa Batlló Gaudí Barcelona y el programa Galerías Abiertas, siendo la primera actividad a escala internacional en el marco del Programa oficial de la conmemoración luctuosa de Antoni Gaudí (1852-1926), se destacó en el acto inaugural.

Dicho conjunto de imágenes no sólo presenta un edificio, sino que sumerge al espectador en un universo de simbolismo, innovación y belleza.

La Casa Batlló fue declarada en 2005 Patrimonio Mundial por la Unesco. La importancia de este recinto, explicada a través de las fotografías y los códigos QR que amplían la experiencia, reside en su narrativa arquitectónica. La fachada, interpretada como el lomo escamado de un dragón vencido por la lanza de San Jorge –patrón de Cataluña–, es sólo el inicio de un viaje que fusiona la vida y la muerte, lo estético y lo utilitario.

Esta secuencia gráfica detalla cómo concibió el arquitecto catalán esa vivienda entre 1904 y 1906, rompiendo convenciones con soluciones revolucionarias. Se revela, por ejemplo, el enorme ventanal de la planta noble, una fuente de luz que inspiraría posteriormente a Le Corbusier, o el ingenioso sistema de ventilación mediante rejillas integradas en los marcos de las ventanas. El trencadís, la técnica que utiliza fragmentos de cerámica reciclada para crear mosaicos, evidencia cómo la sostenibilidad fue un pilar en la obra de ese arquitecto desde sus inicios.