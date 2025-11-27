Afp

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 3

París. Un informe de seguridad indicó en 2018 la posibilidad de acceder con un montacargas al balcón del Louvre por el que entraron los ladrones en el espectacular robo de joyas del 19 de octubre, reportó la prensa francesa.

La auditoría de seguridad, realizada ese año por la casa de alta joyería Van Cleef & Arpels para el museo, advirtió con precisión de la posibilidad de acceder a ese balcón, perteneciente a la galería de Apolo, comunicó el diario Le Monde el martes por la noche.

En el documento citado, “dos páginas y tres esquemas visuales tratan específicamente del balcón que da a la galería de Apolo” y sus autores “insisten en la ventana que da al muelle François-Mitterrand, que califican como ‘uno de los mayores puntos vulnerables del establecimiento’”, escribe el rotativo.

El expediente refiere el acceso a la barandilla desde el suelo. Para ilustrar sus temores, los expertos de Van Cleef & Arpels “incluso mencionan, en un documento visual, la hipótesis del uso de una cesta” elevadora por parte de los delincuentes, de acuerdo con el diario.

Fallas de comunicación

La dirección del famoso museo, contactada por Afp el martes por la noche, no hizo ningún comentario por el momento, pero sí había dicho a Le Monde que sólo conoció la existencia de este texto después del robo.