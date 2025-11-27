Foto tomadas de los libros Gunther Gerzso: El esplendor de la muralla, de Rita Eder, y Remedios Varo: Unexpected Journeys, de Janet A. Kaplan

▲ Los días de la calle de Gabino Barreda (1944), de Gunther Gerzso Foto tomadas de los libros Gunther Gerzso: El esplendor de la muralla, de Rita Eder, y Remedios Varo: Unexpected Journeys, de Janet A. Kaplan

▲ Gunther Gerzso junto a Remedios Varo. Foto tomadas de los libros Gunther Gerzso: El esplendor de la muralla, de Rita Eder, y Remedios Varo: Unexpected Journeys, de Janet A. Kaplan

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 3

Álvar Carrillo Gil conoció al artista mexicano Gunther Gerzso (1915-2000) cuando éste tuvo su primera exposición en la Galería de Arte Mexicano en los años 50. A lo largo del tiempo el médico pediatra yucateco le compró piezas consideradas “fundamentales” en su producción, como las de la serie Paisaje de Grecia, que, al ser las primeras de arquitectura tempranas, son “piezas históricas de lo que haría a lo largo de su vida, que terminó en abstracciones”.

En aquel momento, cuando realizó su primera muestra, Gerzso estaba “bastante deprimido porque pensaba que no era bueno”, expresa Carlos Palacios, curador de Gunther Gerzso: Algo en común con el pasado, exhibición montada en el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), cuya base son 46 pinturas y una escultura del artista, tanto del acervo permanente del recinto como otras colecciones, realizadas entre los años 50 y 90. Con ellas “dialogan” obras de 24 artistas modernos y contemporáneos, como Georgia O’Keefe, Lucio Fontana y Graciela Iturbide.

Exitoso diseñador de escenarios teatrales y cinematográficos, Gerzso, en efecto, estaba deprimido porque nunca tuvo la intención de ser un pintor de tiempo completo. “Pintaba como un ejercicio en composición y color –fue un gran colorista–, en paralelo a su trabajo de diseñador de escenarios. Sabía que arquitectos, como Le Corbusier, hacían lo mismo. No era un ‘pintor de domingo’ ni lo hacía como pasatiempo, sino cuando no había ningún proyecto de cine en puerta”, de acuerdo con el sitio www.gunthergerzso.com

A partir del núcleo Paisaje de Grecia “se podrían entretejer muchas historias y asociaciones de los temas que manejó Gerzso, como el color, que agrupé a partir de las obras de la colección”, asegura Palacios, para quien el artista de ascendencia húngaro-alemana es “un pintor fino, elegante y original, además de ser de los pocos artistas del siglo XX que asocian la abstracción con la figuración y viceversa para crear un nuevo lenguaje pictórico en que de una manera completamente equilibrada se presenta la obra basada en la realidad, en el pasado y de avanzada hacia el futuro”. La suya es “una obra única del arte de México en el siglo XX”.

La exposición se centra en la obra abstracta de Gerzso, por lo tanto no considera su periodo surrealista.

De regreso de una estancia en Estados Unidos –donde estuvo becado para estudiar en el Cleveland Playhouse–, el escenógrafo, también educado en Europa, se relacionó con el grupo de artistas surrealistas que vivían refugiados en México en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos, Leonora Carrington, Remedios Varo, Benjamín Péret, Alice Rahon y Wolfgang Paalen.

El óleo Los días de la calle Gabino Barreda (1944), de Gerzso, es la memoria viva de la primera casa rentada por la pareja Varo-Péret en la colonia San Rafael, convertida en el cuartel de este movimiento artístico europeo. Para Palacios, curador en jefe del MACG de 2012 y 2019, cuando Gerzso decidió ser pintor fue después del periodo surrealista y la serie Paisaje de Grecia.