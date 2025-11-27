▲ Graciela Iturbide junto a la fotografía de su boda intervenida por Francisco Toledo. “Creo que significa que el príncipe se convirtió en sapo”, bromeó la maestra. Foto Cristina Rodríguez

Graciela Iturbide, artista capaz de trascender el espacio y el tiempo, sostiene: “mi pasión es fotografiar, es mi ritual y mi vida. Lo único que quiero es fotografiar y, claro, la fotografía es lo único que mata a la muerte porque si una persona fallece su fotografía queda.

“Para mí fotografiar lo que pasa en mi país o en otros es verdaderamente una pasión, una ilusión muy grande. Hay un momento decisivo cuando aprieto el botón de la cámara, pero también cuando revelo, porque hago fotografía análoga, es decir, revelo y tengo mis contactos y ahí me doy cuenta de qué sirve y qué no.”

El Palacio de Cultura Banamex (Palacio de Iturbide) alberga desde ayer Fijar el tiempo, la primera exposición en México de la fotógrafa mexicana tras recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Con su cámara, Graciela Iturbide ha tenido la capacidad de capturar escenas únicas e irrepetibles que se han quedado fijas en nuestro tiempo y para el futuro. Sus fotografías forman parte del imaginario mexicano y con esta exposición se celebra su sensibilidad y trayectoria.

La artista, quien incorporó las culturas indígenas a la fotografía contemporánea, afirma que seguirá viajando para captar más imágenes que la sorprendan. “La cámara es un objeto para conocer la cultura del mundo”, agrega.

En la presentación de la exposición, Iturbide mencionó que en su más reciente viaje a Roma fotografió el lugar donde murió Pier Paolo Pasolini. “Me encanta porque es un hombre anárquico que fue expulsado del Partido Comunista”.

Para ella, la intuición en su proceso creativo es vital; sin embargo, “la sorpresa” juega un papel importante. Al caminar por las calles, los pueblos y las ciudades que visitó en el exterior, “lo que me sorprende es lo que tomo intuitivamente. Muchos retratos que ustedes ven ahí posados es porque muchas veces la gente me los pide, no acostumbro decirles: ‘te voy a tomar una foto, ponte aquí’, a menos que me lo pidan.

“Estuve en las Islas Canarias y en Lanzarote y pude fotografiar cactus, el fin y el principio del mundo. Me emocionó mucho este viaje y quiero trabajar con todo eso, pero mi trabajo va cambiando de acuerdo con lo que voy viendo en la realidad y que me sorprenda. Ahora estoy trabajando con las piedras, la lava, el cactus y objetos, pero también si veo otra cosa la fotografío y sigo por esos caminos”, explica la maestra.

Nacida en la Ciudad de México en 1942, Iturbide reconoce que Lola Álvarez Bravo, Ruth Lechuga y Mariana Yampolsky abrieron el camino a otras mujeres en el mundo de la fotografía.