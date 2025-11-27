▲ Las últimas 30 ballenas en cautiverio en el parque temático Marineland en Canadá no tienen más qué hacer sino esperar un destino incierto. En ese sitio, supuestamente en bancarrota y cerrado al público, las ballenas nadan en círculos en sus deterioradas piscinas, mientras los dueños del lugar amenazan con practicarles la eutanasia y batallan con el gobierno sobre el futuro de los animales; ha estado en el centro de la controversia desde 2019, porque al menos 20 orcas y 19 belugas murieron ahí. El recinto acuático argumentó que todos fueron decesos por causas naturales, pero inspectores de Ontario reportaron que los animales estaban angustiados por la mala calidad del agua. Foto Afp