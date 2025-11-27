Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 6

Pachuca, Hgo., Durante la celebración de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico organizada por el Instituto Tecnológico Nacional de México, en el que concursaron 275 proyectos de diversas instituciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció crear un fondo con el fin de financiar a aquellos que sean seleccionados para su desarrollo. En este contexto, reafirmó su voluntad de impulsar el desarrollo científico y tecnológico hasta convertir al país en una potencia en estos rubros.

“Siempre he pensado que lo mejor, o uno de los grandes legados que podemos dejar, es la educación. Uno de mis grandes sueños es que todos los jóvenes que deseen estudiar la universidad, el tecnológico, lo puedan hacer. Por eso apoyamos a las instituciones académicas, para que cualquier joven que tenga deseo de estudiar pueda hacerlo.”

Ante centenares de participantes en esta cumbre, Sheinbaum destacó que “México es una de las naciones con mayor apertura económica y comercial al mundo. Por supuesto que en muchos de esos países con los cuales se tienen intercambios tienen mucha tecnología: ¿por qué nosotros no hemos podido generar grandes innovaciones y desarrollos tecnológicos para el país?”

Por eso, dijo que ya están curso diversos proyectos científicos, entre los que resaltó la elaboración de un vehículo eléctrico compacto con tecnología nacional, que se desplazará a 90 kilómetros por hora y tendrá autonomía de operación. Será uno de los proyectos insignia en materia científica durante este sexenio.