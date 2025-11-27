Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 6

Coatlicue, la supercomputadora mexicana, tendrá la capacidad de realizar 314 mil billones de operaciones por segundo, lo que la convertirá en la más poderosa de América Latina.

Durante la mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este desarrollo tecnológico, cuya construcción arrancará en enero de 2026 y estará completada en dos años. La inversión pública ascenderá a 6 mil millones de pesos.

La supercomputadora –que toma su nombre de la mitología mexica: Coatlicue, madre de los dioses– permitirá procesar millones de datos que contribuirán a mejorar las políticas públicas, un paso fundamental para consolidar la soberanía.

Ofrecerá soluciones a problemas públicos como predicciones climatológicas y de desastres naturales, planeación de siembras para mejorar las cosechas y la gestión de alimentos, procesamiento de imágenes del suelo y subsuelo para exploración y producción de gas y petróleo, planificación del consumo de energía para ahorrar electricidad y el procesamiento de grandes volúmenes de datos de aduanas y facturas para prevenir actos de corrupción y de evasión fiscal, por citar algunas.

“Estamos muy entusiasmados, la supercomputadora Coatlicue, que va a iniciar construcción el próximo año, estamos definiendo la ubicación; va a permitir que México entre de lleno al uso de inteligencia artificial y procesamiento de datos, que hoy no tenemos capacidad de hacerlo porque no tenemos la suficiente capacidad de cómputo. Nos va a ayudar muchísimo, no sólo al desarrollo de la ciencia, las tecnologías, sino en esencia, al desarrollo del país”, señaló la mandataria.

Innovación y desarrollo

Destacó que se trata de un proyecto de innovación y desarrollo tecnológico de carácter público. “Queremos que sea una supercomputadora pública; es la supercomputadora del pueblo de México”.

Con este anuncio, se complementa el proyecto de conducir al país a la vanguardia en el supercómputo. El primer paso fue la firma de un acuerdo de colaboración con el Centro de Supercómputo de Barcelona, la semana pasada, mediante el cual científicos mexicanos podrán acceder a sus instalaciones para procesar información, mientras concluye la construcción de Coatlicue.