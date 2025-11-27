Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 33

El 23 de octubre pasado, Alberto Díez de Bonilla Padilla, de 68 años, fue despojado de un predio que adquirió en 1984 en José F. Gutiérrez 328, barrio de Nextengo, Azcapotzalco, donde instaló hace más de 14 años una pensión para autos.

El juez cuarto en materia civil que ordenó el desalojo, explicó, ignoró el contrato de compraventa celebrado ante notario púbico y un juicio con sentencia definitiva de noviembre de 2014 –sustentado con dicho contrato– del juzgado cuadragésimo noveno de lo civil, que modificó su estatus de poseedor a propietario del predio.

En 2023, Mercedes Justina Pérez Medina promovió un juicio para reclamar la propiedad y descubrió que ese mismo año otras personas, sin tener en ningún momento posesión del predio, realizaron operaciones de compraventa por un millón y un millón 100 mil pesos –ambas con el notario 89, Gerardo Correa Etchegaray–, cuando su valor comercial es de más de 8 millones.

En marzo, Alma Alejandra Méndez Hernández, hija de Jorge Méndez Ángeles –a quien Díez de Bonilla compró el predio en 1984–, lo vendió a Felipe de Jesús Hernández Pérez, quien lo traspasó en tan sólo dos meses a Pérez Medina.

“Cuídese don Betito, que esté bien”, lo saludan con afecto vecinos enterados de su situación y tianguistas del mercado que se instala allí los miércoles le expresan su solidaridad durante la entrevista frente al predio, en la que, dijo, presentó ante la fiscalía una denuncia por despojo y el robo de facturas de vehículos, 20 mil pesos en efectivo, una colección de lentes de la marca Ray-Ban –algunos que adquirió hace 40 años–, entre otros objetos, y adelantó que pedirá que su caso sea revisado por el gabinete contra despojos, por tantas irregularidades.