Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 32

Un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) lesionó a una compañera de sector y luego intentó suicidarse calles adelante; ambos se encontraban asignados al resguardo de una tienda Sam’s Club ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer policía se encontraba en su servicio de vigilancia la noche del martes en dicho establecimiento, cuando tuvo una discusión con su jefe, el policía Óscar N, quien la agredió físicamente con una navaja.

Paramédicos que llegaron al sitio valoraron a la mujer y debido a que presentaba una herida en el cuello, fue trasladada a un hospital para su atención médica especializada.

Sin embargo, tras ver el arribo de más elementos policiales para atender la agresión, Óscar N se causó lesiones cortándose a la altura de las muñecas y cuello con la intención de suicidarse.