Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 32
Un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) lesionó a una compañera de sector y luego intentó suicidarse calles adelante; ambos se encontraban asignados al resguardo de una tienda Sam’s Club ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.
De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer policía se encontraba en su servicio de vigilancia la noche del martes en dicho establecimiento, cuando tuvo una discusión con su jefe, el policía Óscar N, quien la agredió físicamente con una navaja.
Paramédicos que llegaron al sitio valoraron a la mujer y debido a que presentaba una herida en el cuello, fue trasladada a un hospital para su atención médica especializada.
Sin embargo, tras ver el arribo de más elementos policiales para atender la agresión, Óscar N se causó lesiones cortándose a la altura de las muñecas y cuello con la intención de suicidarse.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) refirió que el elemento fue localizado en calles aledañas con las lesiones en las muñecas y el cuello, por lo que fue llevado a otro nosocomio para su atención médica definitiva, bajo custodia policial.
De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público, quien definirá la situación jurídica del detenido; además, personal de la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI y de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC también tomaron conocimiento para las indagatorias internas y colaborar con las autoridades ministeriales.
La Unidad Especializada de Género de la policía capitalina proporcionó apoyo y acompañamiento legal y sicológico a la agente y sus familiares en tanto se desarrollen las investigaciones.