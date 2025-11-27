Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 32

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México presentará una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General en contra del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por no comparecer este miércoles.

Desde las 11:30 de la mañana, cuando aún comparecía el alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, arribó un grupo de simpatizantes de Acción Nacional al recinto de Donceles y Allende, donde instalaron un sonidero y una batucada, y con el ruido de una campana –igual a la que se utiliza cuando llega el camión de la basura– esperaron a Tabe y su comitiva.

La sesión con el panista estaba prevista en el salón Heberto Castillo, pero ante el estruendo de afuera, los morenistas decidieron cambiar al salón Luis Donaldo Colosio. Tabe no estuvo de acuerdo porque consideró que le iban a tender “una trampa”, tras lo ocurrido en la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, pues a ambos se les acusa de haber movilizado a comerciantes informales durante la marcha de la generación Z.

Frente a las puertas del salón Heberto Castillo, el alcalde dijo que no se le permitía ingresar a su comitiva, integrada por concejales y su gabinete, por lo que rechazó el salón Colosio, al que llamó “ratonera”.

Mientras, los morenistas ya estaban sentados en ese lugar. Después de una hora, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Valentina Batres, advirtió que el escándalo de los simpatizantes era una provocación, y denunció que había la orden de “hacer ruido” en cuanto tomaran la palabra diputados de Morena.