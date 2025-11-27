Evadió enfrentar señalamientos de corrupción y nepotismo: diputada // Organizan seguidores sonido y batucada
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 32
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México presentará una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General en contra del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por no comparecer este miércoles.
Desde las 11:30 de la mañana, cuando aún comparecía el alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, arribó un grupo de simpatizantes de Acción Nacional al recinto de Donceles y Allende, donde instalaron un sonidero y una batucada, y con el ruido de una campana –igual a la que se utiliza cuando llega el camión de la basura– esperaron a Tabe y su comitiva.
La sesión con el panista estaba prevista en el salón Heberto Castillo, pero ante el estruendo de afuera, los morenistas decidieron cambiar al salón Luis Donaldo Colosio. Tabe no estuvo de acuerdo porque consideró que le iban a tender “una trampa”, tras lo ocurrido en la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, pues a ambos se les acusa de haber movilizado a comerciantes informales durante la marcha de la generación Z.
Frente a las puertas del salón Heberto Castillo, el alcalde dijo que no se le permitía ingresar a su comitiva, integrada por concejales y su gabinete, por lo que rechazó el salón Colosio, al que llamó “ratonera”.
Mientras, los morenistas ya estaban sentados en ese lugar. Después de una hora, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Valentina Batres, advirtió que el escándalo de los simpatizantes era una provocación, y denunció que había la orden de “hacer ruido” en cuanto tomaran la palabra diputados de Morena.
Al no llegar el alcalde, anticiparon que interpondrán una queja ante la Contraloría, por lo que determinó “no dar por presentado el informe”.
Tras la bulla de la gente, gritos de los simpatizantes del blanquiazul y la necesidad de ambas partes por emitir un mensaje, morenistas y panistas se asentaron por separado en los extremos del vestíbulo del Congreso, donde se quejaron mutuamente de sus acciones. Al final, Tabe se retiró sin presentar su informe ni solicitar presupuesto al Legislativo.
La diputada Cecilia Vadillo dijo que el alcalde “claramente no quería enfrentar los señalamientos”, pues su intención desde el lunes pasado “era no venir o reventar la sesión”. Junto al diputado Víctor Hugo Romo, señaló que la actitud deja sin información al Congreso y a sus representantes populares, esto, ante presuntas irregularidades sobre corrupción inmobiliaria, nepotismo y sobreprecios en contratos.
Es la segunda ocasión que ocurren problemas durante la comparecencia de Mauricio Tabe en el Congreso local, pues en 2023 llegó ante los legisladores, rindió su informe y se marchó sin dar oportunidad a cuestionamientos previamente acordados.