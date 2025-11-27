Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 31

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México reportó que las ventas no realizadas por el cierre de negocios y la disminución del flujo de clientes –con motivo de las movilizaciones por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres– ocasionaron pérdidas económicas por 21 millones 760 mil pesos, que corresponden a las afectaciones a 4 mil 478 establecimientos de los sectores comercio, servicios y turismo.

El sector empresarial, por conducto de la Canaco, reprochó que a la pérdida económica de las ventas no realizadas se suman “los costos de protección” a los que recurren los dueños o encargados de establecimientos que se ven obligados a invertir en medidas adicionales para el reforzamiento de fachadas y la contratación de seguridad privada, lo que “representó un gasto superior a 38 millones 284 mil pesos”.