Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 31

En tres audiencias diferentes, jueces de control con sede en el Reclusorio Norte determinaron cambiar la medida cautelar de uno de los detenidos tras la marcha de la generación Z, por lo que podrá seguir su proceso en libertad; sin embargo, a dos imputados se les negó este beneficio, por lo que continuarán en el penal.

Con esto, de las 18 personas detenidas el pasado 15 de noviembre tras la movilización, y posteriormente vinculadas a proceso por diferentes delitos, como tentativa de homicidio, lesiones, robo y resistencia de particulares, sólo dos permanecen en prisión preventiva justificada, mientras el resto en libertad.

Primero se desarrolló la audiencia en contra de Francisco García Colín, acusado de tentativa de homicidio y lesiones, pero la defensa comprobó un domicilio fijo para que lleve su proceso en libertad.

El juez revisó la medida impuesta de prisión preventiva justificada en contra de este imputado, por lo que fijó la firma periódica y no acercarse a las víctimas.

Con el beneficio otorgado a Francisco García, los tres sujetos a los que la Fiscalía General de Justicia imputó el delito de tentativa de homicidio llevarán el proceso en su contra en libertad.