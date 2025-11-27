Ayer, un juez cambió la medida cautelar a uno más, por lo que 16 darán seguimiento a sus casos en libertad
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 31
En tres audiencias diferentes, jueces de control con sede en el Reclusorio Norte determinaron cambiar la medida cautelar de uno de los detenidos tras la marcha de la generación Z, por lo que podrá seguir su proceso en libertad; sin embargo, a dos imputados se les negó este beneficio, por lo que continuarán en el penal.
Con esto, de las 18 personas detenidas el pasado 15 de noviembre tras la movilización, y posteriormente vinculadas a proceso por diferentes delitos, como tentativa de homicidio, lesiones, robo y resistencia de particulares, sólo dos permanecen en prisión preventiva justificada, mientras el resto en libertad.
Primero se desarrolló la audiencia en contra de Francisco García Colín, acusado de tentativa de homicidio y lesiones, pero la defensa comprobó un domicilio fijo para que lleve su proceso en libertad.
El juez revisó la medida impuesta de prisión preventiva justificada en contra de este imputado, por lo que fijó la firma periódica y no acercarse a las víctimas.
Con el beneficio otorgado a Francisco García, los tres sujetos a los que la Fiscalía General de Justicia imputó el delito de tentativa de homicidio llevarán el proceso en su contra en libertad.
También se realizó otra audiencia para solicitar el cambio de medida cautelar de Eduardo Josafat, de 27 años, acusado de robo de un radio de la policía y lesiones, pero el juez de la causa negó el beneficio al imputado.
Esto también ocurrió para el caso de Brayan Alexis, de 28 años, acusado de robo y lesiones, quien también deberá continuar en prisión.
De acuerdo con el abogado del imputado, es la tercera vez que solicita que su cliente pueda llevar su proceso en libertad, pero se lo han negado.
Esta vez, dijo, porque el juzgador consideró que era necesario tener un análisis de riesgo, documentación que no es un requisito homologado para que se otorgue el beneficio.
Patricia Olivares, madre de Brayan Alexis, señaló que primero les pidieron un documento diferente para que lleve su proceso en libertad, mismo que presentaron, pero que ahora el juez solicitó otro.