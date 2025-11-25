Iván Evair Saldaña y César Arellano

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 21

Un juez federal dictó 15 años y tres días de prisión en contra de Salomón Sánchez Romero o Leonor Nava Romero, El Rojo, detenido en mayo de 2014 y presentado en ese momento por el gobierno federal como el principal cabecilla del grupo delictivo Los Rojos y colaborador de Héctor Beltrán Leyva.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el sentenciado fue encontrado responsable de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra la salud –en la modalidad de posesión con fines de venta de clorhidrato de diacetilmorfina (heroína)–, cohecho y uso de documento falso.

Este sujeto también usaba los motes El Tigre, La Garra o El Tío. Fue detenido en mayo de 2014 en un puesto de revisión en el poblado de Nuxco, en Tecpan de Galeana, Guerrero.

De acuerdo con la carpeta de investigación que citó la FGR en un comunicado, al momento de ser capturado le aseguraron un vehículo, dos armas de fuego, un maletín con heroína, una licencia de conducir de Michoacán con una identidad distinta y ofreció dinero a las autoridades para su liberación.