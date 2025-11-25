César Arellano García

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 20

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que este jueves 27 de noviembre hará el pago único de indemnizaciones extraordinarias para casi 800 jueces y magistrados que fueron cesados o renunciaron a participar en la elección de junio pasado, el cual incluye tres meses de salario más 20 días por cada año laborado, además de las prestaciones de fin de año. A petición de los juzgadores, la retribución establecida en el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional se realizará mediante transferencia electrónica a través de los medios de pago que se tienen registrados. Precisó que los montos serán conforme a lo establecido en la Constitución y las disposiciones legales aplicables. “Asimismo, en relación con dicho pago es importante que las personas juzgadoras consideren las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito relativas a los montos transaccionales de sus respectivas cuentas”. Para cualquier duda o información están los correos electrónicos: [email protected] y [email protected]. El 12 de noviembre, jueces y magistrados cesados del Poder Judicial se manifestaron para exigir el pago de la indemnización conforme a lo que establece el artículo décimo transitorio de la reforma judicial.